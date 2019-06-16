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Arakanlı Müslümanlardan ve için dua

İstanbul Belediye Başkanlığı seçimi yaklaşırken, 'nin umut olduğu ve savaştan kaçanlara yardımlar yaptığı Arakanlılardan Türkiye'ye ve 'a dua etti. Arakanlı Müslümanlar, AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçimde başarıl olması için dua etti.

Giriş Tarihi: 16.6.2019 13:46
Arakanlı Müslümanlardan Türkiye ve Binali Yıldırım için dua

Myanmar'da ordu tarafından zulüm gören, köyleri bombalanan, genç, yaşlı, çocuk demeden türlü işkencelere maruz bırakılan Arakanlı Müslümanlar hayatta kalmaya çalışıyor. Türkiye ise dünyanın gözünü, kulağını kapadığı Myanmarlı Müslümanlara gönderdiği yardımlarla umut ışığı olmayı sürdürdü ve Arakanlı Müslümanların gönlünde taht kurdu.

Arakanlı Müslümanlar, Türkiye ve Binali Yıldırım için böyle dua etti

Evlerinden, yurtlarından edilen Myanmar Müslümanları kendilerine yardım elini uzatan Türkiye'yi unutmadı. Ellerinde Türk bayrakları ve Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın posterleriyle, 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım'ın başarılı olması için dua ettiler.

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Arakanlı Müslümanlardan Türkiye ve Binali Yıldırım için dua
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