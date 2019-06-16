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Barlas: Bilinçi seçmen onu 'nun yanına gönderecektir

bugünkü yazısında önümüzdeki hafta gerçekleşecek İstanbul seçimlerini ve gelinen tabloda CHP adayının profilini değerlendirdi. İşte Barlas'ın çarpıcı tespitlere yer verdiği "Bilinçli seçmen İmamoğlu’nu ’nun yanına gönderecektir" başlıklı yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 16.6.2019 10:32
Barlas: Bilinçi seçmen onu Kılıçdaroğlu'nun yanına gönderecektir

Orhan Veli'nin "Cımbızlı Şiir"indeki gibi bir durum var siyasette...
"Ne atom bombası/ Ne Londra Konferansı/ Bir elinde cımbız,/
Bir elinde ayna;/ Umurunda mı dünya!"

site:sabah.com.tr mehmet barlas ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Sorun enflasyonu
Amerika'nın bir düşmana baskı yapmasına benzer bir baskı ile karşı karşıya değil miyiz?
Amerika yetmiyormuş gibi bir de Macron'un Fransa'sı başımıza bela olmaya çalışıyor. Bu arada Suudiler de Kaşıkçı'yı katlettiklerini örtmek için olacak, "Kaşıkçı'nın cesedinin neredeolduğunu Türkiye açıklamıyor" demeye başlamışlar. Bir yanda da Moody's'in Türkiye'nin ekonomik değerini yerin yedi kat altına indirmesi meselesi yok mu?

Yanlış hesap
Bütün bu meseleler sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi sorunlarıdır... Ya da Türkiye'nin hayati önemdeki bütün meseleleri, sadece AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin sorumluluğundadır.
Muhalefeti ilgilendiren tek konu İstanbul'da Belediye Başkanı seçimini mutlaka Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıdır. Böylece siyasetin gündemini "AK Parti iktidarının veCumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonu geldi" diye köpürteceklerdir.

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Barlas: Bilinçi seçmen onu Kılıçdaroğlu'nun yanına gönderecektir
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