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Erdoğan duyurmuştu! O karar 'de

İhracatçılar alımlarına ilişkin olarak yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre ihracatçılar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 07:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! O karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ihracatçılar için açıkladığı kambiyo vergisine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve İhracatçı Birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getirdiklerini belirterek, "Bir başka ifadeyle artık ihracatçılarımız döviz alırken binde birlik kambiyo vergisi ödemeyecekler. Böylece döviz spekülasyonlarını önlemek için aldığımız tedbirlerin, ihracatçılarımızı etkilemesinin de önüne geçiyoruz." dedi.

Buna göre, sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine üye olanlar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

İşte Resmi Gazete'deki o karar;



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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! O karar Resmi Gazete'de
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