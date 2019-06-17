CHP adayı dünkü programda neden gergindi?

Dün gece gerçekleşen tarihi buluşmanın yankıları devam ediyor. Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında bir araya geldi. Programın moderatörlüğünü yapan İsmail Küçükkaya iki adaya da eşit sorular sordu. Sorular verilecek olan cevapları 3 dakikalık süreyle sınırlandırılmıştı. Tüm Türkiye'nin izlediği programla ilgili sorular da gündeme geldi. Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu dünkü programı değerlendirdi.

CHP ADAYI NEDEN GERGİNDİ?

CHP adayının dünkü programda ve seçim sürecindeki gerginliğini değerlendiren Okan Müderrisoğlu şunları söyledi: "İki adayın aynı zeminde buluşmaları, farklılıkları kutuplaştırma değil, demokratik kültürü oluşturma için değerliydi."

CHP adayı neden gergindi?

"CHP adayı, Ordu'da gerçekleşen hadisede, heyetiyle birlikte o salonu adeta baskı altına almak durumunda kalmış, VIP olarak geçip geçmemesi önemli değil, herkesin beğendiğimiz veya beğenmediğimiz yönleri olabilir. Ama siyasetçi yapay olamaz. Samimi olacak. Ama burada böyle bir profil yok. Ordu valisine çok açık bir şekilde hakaret edilmiştir. Farklı açılardan çekilen görüntüler gayet net. CHP adayı sinirlerine hakim olamamıştır. Karakterinin arkasındaki yönü ortaya çıkmıştır. Bu makyaj dökülür. Ordu valisinden özür dilemelidir. İstanbul'a talip olan bir karakterin bir kriz anındaki sınaması bu ise, başka krizlerde ne yapar bilemiyorum artık.

KÜÇÜKKAYA ORTAK YAYINI TARAFSIZ YÖNETEBİLDİ Mİ?

Programın moderatörü olan İsmail Küçükkaya'nın performansını değerlendiren Okan Müderrisoğlu şunları söyled: "Çerçevesi net çizilmiş bir programdı. Moderatöre sağlanan hareket alanı sınırlıydı. Monoton gidilmesi belliydi. Süre çok azdı maalesef. Dengeli yönetmeye çalışan bir moderatör vardı. Bir bütün olarak bakıldığında sorular dengeli gitmeye çalıştı. Bazı sorulması gereken sorulara ihtiyaç vardı. Mesela CHP'nin, PKK terör örgütüne destek veren bir partiyi enstrüman olarak kullanmasına yönelik bir soru sorulabilirdi. Veri kopyalama ile yapılmak istenen şeyler nelerdi gibi soruları sorulmalıydı. Bu yönüyle bakıldığında da sosyal medyanın da baskısıyla böyle bir programın kolay olmadığını da kabul etmek gerek. Kısaca söylemek gerekirse ben açıkçası olumlu buldum moderatörün performansını."