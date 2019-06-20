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Bakanlıktan müjde: Bu yıl 4 bin 321 personel alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yıl içinde 1000'i Aile Sosyal Destek Programı () kapsamında olmak üzere 4 bin 321 personel istihdamının gerçekleştirileceğini duyurdu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 21:21
Bakanlıktan müjde: Bu yıl 4 bin 321 personel alınacak

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

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Bakanlıktan müjde: Bu yıl 4 bin 321 personel alınacak
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