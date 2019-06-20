Bakanlıktan müjde: Bu yıl 4 bin 321 personel alınacak

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl içerisinde personel alım ilanına çıkacaklarını bildirdi.

"Bu yıl içerisinde alım ilanına çıkarak 1000'i ASDEP, 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere toplam 4 bin 321 personel istihdamı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Selçuk, "Sosyal hizmetlerimizi daha etkin sunabilmek için çalışan ailemiz büyüyor..." paylaşımında bulundu.

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