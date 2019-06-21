İŞKUR KPSS şartı aranmaksızın 3250 büro memuru alımı yapacak! Memur alımı başvuru şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu daha önce farklı illerde istihdam etmek üzere 3250 büro memur alımı yapacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili detaylar ise bireyler tarafından merak ediliyor. Her ne kadar KPSS şartı aranmasa da tabi ki bu alımlar için belli başlı şartlar aranmaktadır. Peki, bu şartlar neler? Bunların arasında en az lise mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterler bulunuyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak? Memur alımı başvuru şartları tamamı nelerdir? İşte detaylar…

İŞKUR 3250 BÜRO MEMURU ALIMI YAPACAK? MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR 3250 büro memur alımı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından bulabilirsiniz…