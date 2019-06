CHP’lilerde suç bastırma paniği

İstanbul Büyüşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı ortak yayında 'tarafsız bir tartışma ortamı yaratacağı' iddiasında bulunan İsmail Küçükkaya'nın AK Partililerle buluşmadan CHP adayıyla canlı yayından 3 gün önce, 15 Haziran'da Taksim'deki bir otelde 46 dakikalık gizli görüşme yapması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. CHP kurmayları ve CHP'nin İstanbul adayı ile İsmail Küçükkaya paniğe kapılarak suçu örtme çabasına girdi. Yandaş moderatör Küçükkaya, SABAH'ın ortaya çıkardığı görüntülerin içeriğiyle ilgili konuşmaktan kaçınırken suçu gizlemeye kalkıştı. İşte tepkiler:

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: İsmail bey CHP adayı ile yüz yüze, benimle de telefonla görüşme gerçekleştirmiştir. Ekrem bey siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır. Benim danışmanımla görüştüysen CHP adayının da sadece danışmanıyla görüşmen gerekir. İsmail beye sordum; rakibimle yüz yüze bir odada görüşmeniz ayrı şey, benimle telefonda görüşmeniz ayrı şey. Fakat bunun cevabını alamadım.

Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu siyaseten kabul edilemez bir iş yapmıştır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: CHP adayı, 11 Haziran'da Binali Yıldırım'ın soruları istediğini iddia etti. Bunu hem Küçükkaya, hem ben, hem Engin Altay yalanladı. Ve bu iddiadan sonra moderatör 'Adaylarla görüşmeyeceğim, sadece telefonla görüşeceğim' dedi. Oysa bir gün sonra İmamoğlu ile gizli olarak 46 dakika yüz yüze görüşmesi ahlaki bir sorundur. Yayında CHP adayına 'bravo' dedi, tam bir skandal. İmamoğlu öksürüyor, Küçükkaya'nın dikkatini çekiyor. Aralarında yayın boyunca ilişki var.

Mahir Ünal: "Ahlaki bir sorun var, görüşme gizlendi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: Liderimiz Devlet Bahçeli'nin 'Küçükkaya yönetecekse ben programı izlemeyeceğim' demesinin nedeni şimdi anlaşıldı. Otel odasında 46 dakikalık görüşme CHP'nin geliştirdiği stratejidir. Neden kamuoyundan gizli yerlerde bunlar yapılıyor? Yalanlarla gerçeklerin üstünü örtemezsiniz. Bu skandalı Yıldırım'a yapılan bir kumpas olarak görüyorum.

Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya görüşmesinde yeni perde

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: Gazeteciliğin temel ilkeleri ve basın ahlakı ayaklar altına alındı, kamuoyu aldatılmaya çalışıldı.

MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan: Hem Küçükkaya hem de FOX TV partimiz ve hükümet aleyhine algı yönetiyor.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam: Böyle bir demokratik buluşmada bir adayla görüşüp diğeri ile görüşmemek tarafgirliktir.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu: Gizli ve kirli bir iş birlikteliği aşikardır. İstatistiki bilgileri tak diye hazırlayıp televizyonda göstermesi sizce çok normal miydi?

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED): Gazetecilik meslek ilkelerini yok sayan, mesleki saygınlığa görge düşüren İsmail Küçükkaya'yı istifaya davet ediyoruz.

Ekrem İmamoğlu moderatörü öksürükle mi uyardı?

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI

Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya'nın buluşmayla ilgili FOX TV'deki sohbetleri de dikkat çekti. Gizli görüşmeyi açıklamak yerine "Biz kuraldışı, etik dışı bir şey yapmadık." diyen Küçükkaya'ya Portakal'ın yanıtı, "Zaten yapman da mümkün değil, herkesin gözü senin üstünde" oldu. "Tarafsız yayıncılıktan" yine dem vuran Küçükkaya, "Biz, FOX ailesi olarak senelerdir bağımsız ve tarafsız medya konusunda mücadele veriyoruz. Çok dikkat ettim her şeye. Kılı kırk yararak düzenledik her şeyi. Benim adaylarla görüşmem iki taraf tarafından görev olarak verildi. İki tarafla da görüştüm" sözlerini dile getirdi.







UTANMADAN 'DAVA AÇACAĞIM' DEDİ

Yandaş moderatör İsmail Küçükkaya, sır görüşmenin içeriğini açıklamamak için ısrar etmekle kalmıyor, otele dava açacaklarını söylüyor. Dünkü yayınında konuşan Küçükkaya, "Bana her zamanki gibi sahip çıkan yönetimim ve Genel Yayın Yönetmenim Doğan Şentürk dedi ki 'Bu otelle ilgili en ağır ceza davalarını, tazminat davalarını açacağız.' Çünkü ortada 'gizli' yok. 'Algı operasyonu' yapıyorlar. Bir insanın çekincesi olsa, Taksim'in göbeğinde otele girer mi. Üstelik o gün basın toplantısı var. O gün yüzlerce gazeteci orada" diye konuştu.

Otel odasında 2-3 değil tam 46 dakika görüşmüşler!

SABAH İFŞA ETTİ

İŞTE YALANIN KRONOLOJİSİ



8 HAZİRAN

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay ortak canlı yayınla ilgili toplantı yaptı



9 HAZİRAN

Mahir Ünal ile Engin Altay, sabah ve akşam iki toplantı yaptı. İlk toplantıda canlı yayının sınırları konuşuldu. Akşam da canlı yayının sınırları hakkındaki maddelerde mutabık kalındı. CHP'nin teklifi ile ismi ilk gündem edilen İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü konuşuldu, adaylar arandı, Küçükkaya isminde mutabık kalındı. Sonra da Küçükkaya aranarak ismini açıklayıncaya kadar moderatörlük konusunda kimseye bilgi vermemesi istendi.







10 HAZİRAN

13.30'da Lütfi Kırdar'da Mahir Ünal ile Engin Altay ortak açıklama yaptı. Bir gün öncesinde mutabık kalınan sınırların metni paylaşıldı ve İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kamuoyu ile paylaşıldı.



11 HAZİRAN

CHP İstanbul adayı NTV yayınında "Binali Yıldırım'ın soruları istediğini" iddia etti. İsmail Küçükkaya, Habertürk canlı yayınına bağlandı, Fatih Altaylı'ya "Benden kimse soru istemedi, isteyemez de. Ayrıca sorular da hazırlanmadı" dedi. (CHP İstanbul adayı bu yalanı, İsmail Küçükkaya'nın rakibi Binali Yıldırım'la ön görüşme yapmasının önüne geçmek için ortaya attı)



12 HAZİRAN

'GÖRÜŞMEYECEĞİM' DEDİ GÖRÜŞTÜ: Mahir Ünal ile Engin Altay ve İsmail Küçükkaya, 12.00'de toplantı yaptı. Programın teknik konuları, stüdyo, kamera vb. konular görüşüldü. Küçükkaya'ya, 2 aday ile de canlı yayın öncesi programla alakalı görüşmesinin faydalı olacağı söylendi. Ancak Küçükkaya, "Hayır adaylarla görüşmeyeceğim" diyerek konuyu kapattı. Aynı gün CHP adayı, "Binali Yıldırım soruları istedi" yalanını, "Binali Yıldırım değil ekibi 'Soruları hazırlayıp size verelim' dedi" şeklinde değiştirdi ama kimseyi inandıramadı.







13 HAZİRAN

Saat 13'e doğru İsmail Küçükkaya, Taksim'deki otele gidip, programın etik kurallarına aykırı olarak, CHP İstanbul adayı ile yüz yüze görüştü. Bu görüşme kamuoyu ile paylaşılmadı.



14 HAZİRAN

Mahir Ünal ile Engin Altay Lütfi Kırdar'da güvenlik toplantısı yaptı. Mahir Ünal'a, gizli görüşme hakkında bilgi verilmedi.



15 HAZİRAN

Mahir Ünal 18.00 gibi Engin Altay'ı aradı, "İsmail Küçükkaya adaylarla görüşse iyi olur" dedi. Engin Altay ve Mahir Ünal, peş peşe İsmail Küçükkaya'yı aradılar, "Program öncesi adaylarla programın formatı hakkında görüşsen iyi olur" dediler.

Küçükkaya "Adaylarla telefonda görüştüm, yüz yüze görüşmeyeceğim" dedi. 13 Haziran'da otelde CHP adayıyla yaptığı toplantıdan bahsetmedi.







16 HAZİRAN

Saat 19-20 arası Mahir Ünal, Engin Altay'ı aradı, "CHP adayı canlı yayına internet bağlantılı bir iPad ile çıkacak, bunun bilgisi bize verilmedi" dedi. Engin Altay bunu doğruladı. Mahir Ünal, İsmail Küçükkaya'yı aradı, "Canlı yayın sırasında adayların herhangi bir dış bağlantısının olmaması gerekir" dedi. Küçükkaya bu konuda da net tavır koymadı. Mahir Ünal, yayın başlarken de Küçükkaya'ya, "whatsapp dış bağlantıdır, bu olmamalı" dedi. Küçükkaya da "Olmayacak. Bunun garantörü benim" dedi.



17 HAZİRAN

Bir televizyonun canlı yayınında, CHP İstanbul adayının, moderatör İsmail Küçükkaya ile otelde görüştüğü iddiası ortaya atıldı. Küçükkaya canlı yayına bağlandı, "Ayak üstü 2-3 dakika görüştük" dedi.



18 HAZİRAN

SABAH gazetesi, İsmail Küçükkaya'nın otele girerken ve çıkarken çekilmiş görüntülerini yayımladı. Akşam 21.00'de TRT canlı yayınına katılan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, "Evet 15 dakika görüştük" dedi.



19 HAZİRAN

SABAH gazetesi, CHP adayının Küçükkaya ile 46 dakika, danışmanları ile de 54 dakika olmak üzere, toplamda 1 saat 40 dakika görüştüklerini belgeledi.