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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan İBB seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Başkan İBB seçimleriyle ilgili olarak Twitter hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 21:50
Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan İBB seçimleriyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık seçimleriyle ilgili olarak Twitter hesabından son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir.

Başkan Erdoğan: "Milli irade tecelli etti"

"EKREM İMAMOĞLU'NU TEBRİK EDİYORUM"

Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz." dedi.

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Açıklamalarında ay sonunda yapılacak olan G-20 zirvesine de değinen Başkan Erdoğan, "Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Son Dakika Haberi: Başkan Erdoğan'dan İBB seçimleriyle ilgili flaş açıklama
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