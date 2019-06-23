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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu 'nda kullandı. Bakan Albayrak, sosyal medyadan yayınladığı bir mesajda #KararMilletin diyerek seçimin İstanbul'a hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 15:59

İstanbul'da 10.5 milyon seçmen İstanbul Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, "#KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak ailesiyle birlikte oyunu kullandı

Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan seçim mesajı
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