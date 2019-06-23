Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan seçim mesajı

İstanbul'da 10.5 milyon seçmen İstanbul Belediye Başkanı'nı seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte oyunu kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını dile getirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

#KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. pic.twitter.com/yx22QSkCnO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 23, 2019

Bakan Albayrak, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, " # KararMilletin diyerek demokrasiye sahip çıkıp, bir kez daha sandığa giden tüm İstanbullulara şükranlarımı sunuyorum. Seçimlerin İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Başkan Erdoğan ve Bakan Albayrak ailesiyle birlikte oyunu kullandı