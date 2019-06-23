İstanbul sandık başında

YSK'nin seçimin yenilenmesine ilişkin kararının ardından 10 milyon 560 bin 963 seçmen 31 bin 342 sandıkta yarın Büyükşehir Belediye Başkanını seçmen için oy kullanacak.



YATALAKLAR İÇİN 156 SEYYAR SANDIK

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için tüm ilçelerde 156 seyyar sandık oluşturuldu. Bu seçim, yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 31 Mart'tan bu yana geçen süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamayacak.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimde de kullanılacak.

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68 BİN 17 KİŞİYE 'OY KULLANAMAZ' ŞERHİ

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce, 18 Haziran 2019'da yapılan sandık seçmen listelerindeki güncelleme sonucunda, 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere, toplam 44 bin 852 kişiye "oy kullanamaz" şerhi yazıldı. Müdürlükçe, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için seçmen listelerindeki son güncelleme 23 Mart 2019'da yapılmıştı. Bu tarihteki çalışmada, 13 bin 712 asker, 663 kısıtlı seçmen, 8 bin 639 ölü, 151 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 23 bin 165 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazılmıştı. Böylelikle seçmen listelerinde "oy kullanamaz" şerhi yazılan kişi sayısı toplam 68 bin 17 oldu.

İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'ye kadar devam edecek. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.