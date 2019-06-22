Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...
Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 22:47

Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek. YSK'nin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Ancak Muhtarlar seçmen kağıtlarını dağıtmadığı için seçmenlerin kafası karışık. Seçmen kağıdınız elinize ulaşmadıysa muhtarlığa giderek seçmen kağıdınızı alabilirsiniz. Bununla birlikte YSK'nin Seçmen Sorgulama Sistemi sayesinde hangi sandıkta ve nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar!

AA
Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

SEÇMEN KAĞIDI OLMAYANLAR MUHTARLIK VEYA YSK SİTESİNDEN SANDIĞINI ÖĞRENEBİLECEK

İstanbul'da yarın 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yeniden oy verecek. Seçmen kağıtları ellerine ulaşmayan seçmenler ise telaş içerisinde. Ancak seçim gününde tüm muhtarlıklar seçmen kağıtlarının alınabilmesi için açık olacak. Seçmenlerden dileyenler muhtarlıktan seçmen kağıdını alabileceği gibi YSK'nın seçmen sorgulama sisteminden de hangi sandıkta oy kullanabileceğini öğrenebilecek.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN!

Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

Seçim sırasında oyların geçersiz sayılmaması, seçmenlerin demokratik haklarını kullanabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekiyor.

İstanbul seçmeninin dikkat etmesi gereken 10 önemli nokta şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin

Seçmenler, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

2- Oy verme saatine dikkat edin

İstanbul'daki seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek.

Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

3- Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin

Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

SON DAKİKA