Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 22:47

Oy kullanmadan önce bu haberi mutlaka okuyun! Seçmen kağıdınız hala gelmediyse...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararının ardından İstanbul'daki 31 bin 342 sandıkta, 10 milyon 560 bin 963 seçmen yarın yeniden oy verecek. YSK'nin yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline karar vermesi nedeniyle seçmenin önüne sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası konulacak. Ancak Muhtarlar seçmen kağıtlarını dağıtmadığı için seçmenlerin kafası karışık. Seçmen kağıdınız elinize ulaşmadıysa muhtarlığa giderek seçmen kağıdınızı alabilirsiniz. Bununla birlikte YSK'nin Seçmen Sorgulama Sistemi sayesinde hangi sandıkta ve nerede oy kullanabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşte tüm detaylar!