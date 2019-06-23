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Oy kullanmaya gitti! Gerçeği öğrenince baygınlık geçirdi

'da oy kullanım işlemi sona erdikten sonra gelen bir kadın, vatandaşlık görevini yerine getiremeyince üzüntüden bayıldı. Kadının yardımına sandık görevlileri koştu.

Giriş Tarihi: 23.6.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 23.6.2019 18:29
Oy kullanmaya gitti! Gerçeği öğrenince baygınlık geçirdi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi oy kullanma işlemi sona erdikten sonra Avcılar'da bulunan İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesine gelen bir kadın, saat 17.00'yi geçtiği için oy kullanamadı. Oy kullanmaya geldiği okulun merdivenlerine oturan kadın bir süre gözyaşı döktü. Oy kullanamadığı için üzülen kadın, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Bayılan kadının yardımına sandık görevlileri koştu. Kadın, görevlilerin yardımıyla bir süre sonra kendine geldi.
Oy verme işlemi sona erdi! Sayımlar başladı

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Oy kullanmaya gitti! Gerçeği öğrenince baygınlık geçirdi
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