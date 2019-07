FETÖ’cülere izin vermeyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Japonya'nın Nagoya şehrinde Türk vatandaşlarıyla buluştu. Nagoya Bunri Üniversitesi'nde Japonya Türk toplumu tarafından düzenlenen Dostluk Buluşması'na katıldı. Nagoya'nın yerel yöneticileri tarafından Türkçe olarak "Merhaba, hoş geldiniz" diye karşılanan Erdoğan, özetle şöyle dedi:

GURBETÇİ DEĞİL, TÜRK ELÇİLERİ: Yurtdışında yaşayan kardeşlerimiz Türk milletinin yurtdışındaki gücüdür, elçileridir, temsilcileridir. Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman ve her yerde sizlerin yanındadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daima önceliklerimizin başında yer almıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da önemli açıklamalar

JAPONCAYI ÖĞRENİN: Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun şekilde yetişmelerinin yanında Japon toplumuna uyum sağlamlarını da özellikle tavsiye ediyorum. Bir defa Türkçenin yanında Japoncayı da çok iyi ama çok iyi öğreneceksiniz. Ki burada ki başarınız ona bağlıdır. Bunu hatırlatmak isterim çocuklarınızın ülkemizin ve milletimizin değerlerine yabancı kalmaması için devlet olarak üstümüze düşen her şeyi yapıyoruz, yapacağız.

FETÖ UYARISI: Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt, yurtdışında ülkemize dönük yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. 40 yıl boyunca himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını hiç yüzleri kızarmadan, zerre utanmadan son 4 yıldır milletimizin aleyhine kullanıyorlar. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerine ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse, DHKPC neyse FETÖ de odur. Hiçbir farkı bunların birbirinden yok.



NAGOYA'YA BAŞKONSOLOSLUK MÜJDESİ: Sesinizi duyurabilmeniz için mutlaka dayanışma içinde olmalısınız. Bu konuda inşallah Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Şimdi bir oylama yapalım mı? Başkonsolosluk açılmasına evet diyenleri bir göreyim. Dışişleri Bakanımız da burada. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gayet demokratik bir şekilde görüyorsunuz yaptık. Japon makamlarının da böyle bir talebe hayır diyeceğine inanmıyorum. Onların da evet deyişiyle bizler her türlü adımı atar ve başkonsolosluğumuzu açarız.

JAPON İŞ GÜCÜNE KATKI YAPACAĞIZ: Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Japon nüfusu gün geçtikçe daha da yaşlanıyor. Nisan ayında kabul edilen bir yasa değişikliğiyle yabancı işçilere kapılar açılmıştır. Japonya'nın iş gücü ihtiyacının karşılanmasına Türkiye olarak kalifiye ve genç nüfusumuzla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Bu konuda Japon muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor.







OSAKA'YA DİREKT UÇUŞ MÜJDESİ: Buradan sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bayrak taşıyıcımız ve milli gururumuz THY, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka- Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor. Böylece yeniden Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

1 MİLYON JAPON TURİST HEDEFİ: Turizmde çok ciddi bir patlama var. Allah'ın izniyle bu yıl 51 milyon turisti yakalayacağız. Tabi arzumuz Japon turistlerin sayısını da hedef veriyorum, 1 milyona çıkarmak. Eğer Japon turistleri de 1 milyona çıkartırsak o zaman bunun tadına doyum olmaz. Ama siz bu işin misyon şeflerisiniz. Japon turistleri siz alıp geleceksiniz. Ordu'ya değil ha, Türkiye'ye. Ülkemizin bu kadar güzellikleri var. Nagoya-Osaka arası gerçekten buralar da adeta dünya cennet. Her taraf yemyeşil, yol boyu bunu gördük. Bu da gerçekten nazar değmesin, bambaşka bir ülke, canlı, heyecanlı bir ülke.



DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR: Ülkemiz güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sınamalar ve saldırılar da artıyor. Eskilerin 'Büyük dağın büyük kışı olur' dedikleri gibi geldiğimiz yer itibariyle ülkemizin de başında zamana zaman sert rüzgarlar esebiliyor. Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim, radikal bir yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı bir süreçten ülkemizi sadece hasarsız olarak değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. Bugünlere yurt içindeki ve yurtdışındaki vatandaşlarımızdan aldığımız büyük destek sayesinde geldik. Şimdi içinden geçtiğimiz kritik dönemde milletimizin ve tüm dostlarımızın çok daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Yurtdışında yaşayan kıymetli kardeşlerimizin ülkemizde yaşananları çok daha sağlıklı şekilde değerlendirebildiğinize inanıyorum. Sizlerin desteğini çok daha önemli görüyorum. Sizler burada ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz de Türkiye'de güvenle, azimle, cesaretle çalışmaya devam edeceğiz. Böylece hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere çıkartacağımıza inanıyorum.