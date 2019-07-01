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’ın iki yüzü!

Gazeteci 'ın Twitter hesabı üzerinden 4 dakika arayla attığı iki farklı tweet tepkiye neden oldu. LGBT eylemine destek veren CHP’li belediyelere tam destek veren Şirin Payzın, “Bu eylemler aile bağlarını yozlaştırır” diyen Beyoğlu Belediyesi’ni ise itibarsızlaştırmaya çalıştı. Şirin Payzın’ın bu iki yüzlü tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:47 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 14:26
Şirin Payzın’ın iki yüzü!

Gazeteci Şirin Payzın, bugün sosyal medya hesabı üzerinden 4 dakika arayla iki tweet attı.

Tweetlerden birinde Ak Partili Beyoğlu Belediyesi'ni eleştiren Payzın, diğer tweetinde ise CHP'li Mersin Belediyesi'ne övgüler yağdırdı.

ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Payzın, önce Mersin Belediyesi'nin LGBT'liler ile ilgili paylaştığı, "Dünya bütün renkler ile güzel" tweetine "Bravo Mersin Büyükşehir Belediyesi. Korkan değil cesaretli belediyecilik, kendi cebine oynayan değil adaletli paylaşım, eşitlik , özgürlük , demokrasi diyen belediyecilik" diyerek övgüler yağdırdı.

AĞIR ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Sadece 4 dakika sonra ise Beyoğlu Belediyesi'nin aile değerlerine yönelik attığı "Aile ve aile bağları toplumun temel taşıdır. Aileyi bitirmeye çalışmak ise insanlığa ihanettir. Değerlerimizi yozlaştırmaya çalışanlara karşı ailemizi ve yuvamızı korumaya devam edeceğiz. Çünkü bizim için #AilemizHerŞeyimiz'dir" tweetine ağır eleştirilerde bulundu.

Payzın bu tweete "Belediye olarak işiniz kimin nasıl yaşayıp , giyineceğine karışmak değil . Önce pislik ve çöp içindeki Beyoğlu'nu temizleyin , çöpleri toplatın , çukur içinde sokakları tamir edin, fakirlikten kırılanlara sosyal yardım götürün . İşiniz bu!" yorumunda bulundu.

Gazeteci Payzın'ın bu iki farklı tutumu takipçilerini kızdırırken 4 dakikada düşüncelerinin çelişmesi dikkatten kaçmadı. Payzın'ın taraflı tweetleri büyük tepki topladı.

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Şirin Payzın’ın iki yüzü!
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