Son sözü ‘vatanımızı size bırakmayacağız’ oldu

Özel harekat polisi olan 26 yaşındaki Niyazi Ergüven, Erzurum, Şırnak ve Şanlıurfa'da görev yaptı. Diyarbakır'da PKK'ya karşı mücadele ettiği sırada yaralanarak gazi oldu. Tedavisinin ardından Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na tayin oldu. 15 Temmuz'da da yeni görev yerindeki ilk haftasıydı. FETÖ'cü hainlerin darbe girişimini öğrenen Kahramanmaraş'ta yaşayan Ablası Esma Ergüven, telefonla ulaştığında, hainler özel hareket daire başkanlığını bombalıyordu. Ablasıyla konuşurken bombalar yağmaya başlayınca son sözü, "Vatanımızı size bırakmayacağız, hainler" oldu. Ardından da şehadete ulaştı.



FOTOĞRAFIYLA AVUNUYORLAR

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan babası İsmet ve annesi Saadet Ergüven, her fırsatta, şehit oğullarının cenaze töreninde kendilerine verilen Türk bayrağı ile fotoğrafını sevip koklayarak hasret gideriyor. SABAH'a konuşan baba İsmet Ergüven çifti " Bir yavrumuz gitti yüzlerce yavrumuz oldu. Milletvekilinden belediye başkanına, valisinden emniyet müdürüne, jandarma komutanına kadar, hepsi kapımızı çalıp elimizi öperek halımızı hatırımızı sorup, 'bir emriniz bir ihtiyacınız var mı' diye soruyorlar. Allah devletimize ve vatanını seven görevlilerine zeval vermesin. Bu yaşta evlat hasreti çekmek zor. O'nun mürüvvetini bile göremedik. Ama vatanı olmayan bir milletin evladı olsa ne işe yarardı. Fotoğrafını bağrımıza basarak, tabutunun üstündeki bayrağı sevip koklayarak teselli oluyoruz.



İYİ Kİ HAÇLILAR KARŞISINDA HİLALLER VAR

Askerimiz polisimiz milletten aldığı destekle, vatan haini PKK'lılara gereken dersi veriyor. Vermeye de devam edecek. Bugün 1 oy, bir koltuk uğruna bu milletin evlatları polisini askerini şehit edenlerle, haçlıların emirleriyle kol kola girenlere karşı iyi ki bu ülkede Cumhurbaşkanımız gibi Hilal'ler var. Kürt'ü, Türk'ü Alevi'si Sünni'si vatanını ve milletini sevenler olarak tek vücut olalım, bir olalım. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberini görüp, tehlikenin farkına varalım. Hainlere fırsat vermeyelim" dedi.



SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜM

Anne Saadet Ergüven ise "Televizyonda yiğitlerimizi şehit eden, PKK'ya karşı kullanmadıkları bombayı atarak ciğerimizi yakan asker kıyafeti giymiş hainlerin müebbet hapis aldığını duyduğumda sevinç gözyaşı döktüm. Niyazi'yi kucağıma aldığım ilk günü ve Ankara'ya giderken boynuma sarıldığı o hali gözümün önüne geldi. Yüreği, vatanı ve bayrağı için can verecek kadar bir hayırlı evlat yetiştirmiş şehit anası olarak gururluyum" dedi.



YÜREĞİME SU SERPİYOR

Niyazi gibi 241 vatan evladı 15 Temmuz'da ikinci kez Çanakkale'yi geçilmez kılıp, tek bayrak, tek devlet ve tek millet duygusuyla ülkeyi parçalanmaktan kurtardı. Devletimizin son 3 yıldır terörle mücadelede gösterdiği başarı ve izlediği yol evlat acısıyla yanan yüreğime su serpiyor. Şehit yavrularımızın emaneti olan bayrağımız dalgalanıyor, ezanlarımız okunuyor. Şehitlerimizde mezarlarında rahat uyuyor.

BUGÜN NELER OLDU