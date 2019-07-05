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Başkan Erdoğan es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü

Türkiye , Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile bir araya geldi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 23:22
Başkan Erdoğan es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı es-Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki ikili ilişkiler, Libya'daki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın uluslararası toplum tarafından tanınan hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Fayiz Mustafa es-Serrac liderliğindeki meşru Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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Başkan Erdoğan es-Serrac ile Dolmabahçe’de görüştü
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