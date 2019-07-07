Ailemi emanet bıraktım Meclis’e gittim

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin uçakla bomba yağmuruna tuttuğu sırada Meclis'te bulunan milletvekilleri SABAH'a o gece"yi anlatmaya devam ediyor. TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ise o gece hissettiklerini " 15 Temmuz günü akşam üzeri evime gittim. Torunum, kızım ve damadım gelecekti, onlar geldikten sonra yüksek volumlü uçak sesleri duymaya başladık. Normal bir durum olmadığını anladım. Parti genel merkezimi aradım, bazı yönetici arkadaşlarımızla durum değerlendirmesi yaptık. İstanbul'daki köprülerdeki durumu da görünce darbe girişimi olduğunu düşündüm ve damadımı yanıma çağırdım "Bu durumun darbeye doğru gittiğini görüyorum. Ailem sana emanet" dedim "sözleriyle dile getirdi.







BOMBA GENEL KURUL'U SALLADI

Gök, şöyle konuştu: Hemen Parti genel merkezine gittim. Genel merkez binasından uçaklardan Saray'a doğru açılan ateşi de görünce darbe girişimi olduğu konusunda emin olduk. Bu arada AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Ayşenur Bahçekapılı ile telefonla konuştuk. Daha sonra da Meclis'e geldik. Gelirken yolda tankları, alçaktan uçan uçakları gördük. Meclis'e geldiğimizde İsmail Kahraman Divan'da oturuyordu. Biz de oturduk. Kendisi Meclisi çalıştıralım dedi ve Meclis çalışmalarına başladı. Gruplar adına konuşmalar yapıldı. Partim adına o dönemde grup başkanvekili sıfatıyla ben konuştum, darbeye karşı olduğumuzu ifade ettim. Sayın Bekir Bozdağ'ın konuşması sırasında da Meclis'e ilk bomba düştü. Genel Kurul sallandı, tavandan tozlar aşağı indi. Meclis'in bombalanmasına tanık olduk, hepimiz bunun üzüntüsünü ve travmasını yaşadık. Sığınağa geçmek istedik, önce yolunu bulamadık. Daha sonra sığınağa ulaştık. 80-90'ı milletvekili olmak üzere 150-200 civarındaki kişi sabaha kadar orada kaldık. Karanlıkta, susuz bir şekilde vakit geçirdik. Ailelerimize ulaşamadık. O arada siyasi partiler olarak darbeye karşı ortak bildiri hazırladık.



DEMOKRASİYE SALDIRI

CHP'li Gök "Ertesi sabah Meclis'in bombalanan kısımlarını görmek çok üzücüydü. Bir ülkenin Meclis'ini bombalamaya dahi cüret eden FETÖ yapılanmasının bu darbe girişimi Türkiye'de demokrasiyi benimsemiş siyasi partilerin ortak tavrıyla püskürtülmüştür. Türk demokrasisine böyle bir saldırı ibret verici. Bu ortak tavır tarihi bir duruştur" diye konuştu.



SAĞ ÇIKAMAYABİLİRDİK

LEVENT GÖK: Darbe girişimi sırasında o sığınaktan sağ çıkamayacağımızı, darbe yapanların bizi sağ bırakmayacağını, darbe girişiminin başarılı olması halinde hiçbirimizin sağ çıkamayacağını düşündük. Sabah saatlerinde sığınaktan yukarı çıktık ve Meclis'in harap halini gördük.







UÇAKTAKİ HAİNLERE 'ALÇAKSINIZ' DİYE BAĞIRDIM

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin 15 Temmuz'da ev taşıdığı sırada darbe girişimi yapıldığını öğrendiğini ifade etti. Şahin, "Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanımızın herkesi sokağa davet etmesi üzerine ben de sokağa çıkma kararı aldım. Eşim ve oğlum da benle gelmek istedi. Malatya Milletvekili Mustafa Şahin aradı. Meclis'i açıp buradan halka mesaj vermemiz lazım'dedi. "Olur abi" dedim. Meclis'e geldiğimizde uçaklar o kadar alçaktan uçuyor ki sanki zıplasak elimiz değecekmiş gibi böylesine bir alçak uçuş ben görmemiştim. Bir ara kontrolü kaybedip uçakların peşinden 'Bombalamazsanız alçaksınız' diye bağırdım. O gece ben Meclis bombalanırken Gaziantep milletvekili ve Suriye krizini çok yakından tanımış biri olarak Halep'te, Azez'de yaşayanlar ne hissediyorsa ben de onu hissettim. Türkiye'nin kat ettiği mesafeler böyle bir darbeyi hak etmemişti. Bu beni çok utandırdı" dedi.



15 TEMMUZ UTANÇ GECESİYDİ

15 Temmuz'u utanç gecesi olarak nitelendiren Şahin, "Bu coğrafyada ne savaşlar gördü ancak hiçbir zaman parlamento düşman işgalinde dahi bombalanmayan bir yerdi. Kendi ordumuz içerisine yerleşmiş, sinsi hain darbeci FETÖ çetesinin içerisindeki askerler tarafından Meclis'in bombalanması utanç vericiydi" ifadelerini kullandı.



BATI BİR MESAJ BİLE YAYIMLAMADI

ALİ ŞAHİN: Ben sabaha kadar Avrupa Birliği ülkelerinden ve ABD'den bu darbe girişimine karşı kınama bekledim. 'Türk demokrasisinin desteklendiğine dair bir açıklama olacak' diye bekledim. Ama gelmedi. Demokrasinin, insan haklarının doğduğu bir coğrafyadan Türkiye'ye yönelik bir mesaj yayınlanmaması Batı için utanç verici bir durumdur.

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