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için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ili için kuvvetli sağanak, dolu yağışı ve fırtına beklendiğine dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 19:57
Ordu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 12 Temmuz tarihinin ilk saatlerinde Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer dolu yağışı ile birlikte sağanak görülebileceği bildirildi.

Kıyı kesimlerde ise fırtına beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, taşkın, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı, gerekli tedbirler alınarak hazırlıklı olunması, can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşların uyarılması gerektiği belirtildi.

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Ordu için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
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