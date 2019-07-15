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Kuzey 'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

ile koordineli olarak 'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 08:36 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 08:49
Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 8 terörist daha etkisiz hale getirildi.


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Kuzey Irak'a hava harekatı! 8 terörist etkisiz hale getirildi
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