Ankesörlü telefonla irtibat halinde olan FETÖ'cü komutanlar yakalandı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli komutanı teknik takibe aldı.

YARBAY VE ASTSUBAY YAKALANDI, 1 TUTUKLAMA

16 Temmuz 2019 tarihinde yapılan operasyonda Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları değerlendirilen yarbay ve astsubay Edremit ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 komutandan astsubay tutuklanırken, yarbay serbest bırakıldı.

Valilikçe yapılan açıklamada FETÖ/PDY ve tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.