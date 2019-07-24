Atatürk’ün mirasçısından sert sözler: CHP, Atatürk’ü kullanıyor

CHP'ye Atatürk'ün 6 maddelik şartlı vasiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle vasiyetnamenin iptali için dava açan yasal mirasçı Tacinur Demir'den ikinci bir adım geldi. CHP'li Faik Öztrak'ın "bu işin ciddiye alınır yanı yoktur" şeklindeki açıklaması üzerine Tacinur Demir'in avukatına hazırlattığı açıklamada zehir zemberek ifadeler kullandı.





Faik Öztrak



"CHP, VASİYETİNİ İHLAL ETTİ"

Öztrak'ın açıklamalarının kamuoyunu yanılgıya düşürecek nitelikte ve gerçeği yansıtmayan iddialardan ibaret olduğunu belirten Demir'in avukat Merve Demiralp, "Tarafımızca açılan dava tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihinde şarta bağlı olarak bıraktığı 6 maddelik vasiyetnamesinin ihlal edildiği yönündeki beyanlarımız doğrultusunda vasiyetnamenin iptali istemine ilişkindir" ifadesini kullandı.

CHP'nin kendisini Atatürk'ün tek ve yegane mirasçısıymış gibi göstermesini partiye destek verenleri yanıltma çabasından ibaret olduğu savunularak Atatürk'ün 05/09/1938 tarihli şartlı vasiyetinde CHP'nin yegane mirasçısı değil sadece vasiyeti yerine getirme görevlisi sıfatına haiz olduğuna yer verdi. Açıklamada şu ifadoelere yer verildi:





Tacinur Demir



"ALENEN İHLAL EDİLMİŞTİR"

Vasiyetnamede bulunan şartlar gayet açık şekilde belirtilmiş olsa da Atatürk'ün vefatından sonra 05/09/1938 tarihli şartlı vasiyetnamedeki şartlara uyulmamış; Cumhuriyet Halk Partisi, vasiyetnamede sadece vasiyeti tenfiz memuru (vasiyeti yerine getirme görevlisi) olduğunu bildiği halde Atatürk'ün kıymetli hemşiresi Sn. Makbule Atadan'a tahsis edilen ve vasiyetnamenin 4. maddesinde belirtilen "Makbule'nin yaşadığı müddetçe Çankaya'da oturduğu ev de emrinde kalacaktır" maddesi de hiçe sayılarak elinden alınmıştır. Dava esasında da belirtmiş olduğumuz vasiyetname ve bu vasiyetname dahilinde bulunan menkul, gayrimenkul ve hisse senetleri vasiyetnameye aykırı olarak kullanılmış veya satılarak Atatürk'ün vasiyetnamesi alenen ihlal edilmiştir.



'CHP ATATÜRK ÜZERİNDEN TİCARİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR'

CHP'nin kendisini Atatürk'ün tek mirasçısıymış gibi göstermeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, "Davalı kurum olan Cumhuriyet Halk Partisi, aynı zamanda siyasi hayatını ve kimliğini idame ettirebilmek için Atatürk'ü bir markaymış ve üzerinden deyim yerindeyse ticari faaliyet yürütebilirmişçesine tabiri caizse kullanmaktan da geri kalmamışlardır. Öyle ki; uzun yıllardır kendilerini muhalif kesim olarak göstererek bazı televizyon kanalları ve internet sitelerinde Atatürk imzalı kalem, ajanda, kupa bardak,t-shirt, şapka ve benzeri şeyleri Atatürk sevdalısı insanlara bu ve bunun gibi şeyleri pazarlayarak kendilerine Atatürk'ün aziz hatırası üzerinden maddi çıkar elde etmektedirler.

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