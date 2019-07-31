Ant içti kardeşini atadı

BUGÜN NELER OLDU

YerelseçimlerinardındanCHP'nin yönetiminegeçenbelediyelerde skandallarınardı arkasıkesilmiyor. Tasarrufbahanesiyle binlerce çalışanıkapının önüne koyanCHP'li yönetimler boşalankadroları aile üyeleri ve yakınlarıyladoldurdu.CHP'li Safranbolu BelediyeBaşkanı Elif Köse, kardeşi ZaferKöse'yi özel kalem müdürü olarakatadı. Karar ilçede tepkilere yol açtı. OysaBaşkan Köse ve meclis üyeleri, yerel seçimden17 gün sonra ortak bir yemin metnineimza atmıştı. Metinde özetle "BenSafranbolu halkının iradesi ile belediye başkanıolarak; birinci derece akrabalarımı damal varlığı bildirimlerimin yıllık olarakilan edilmesini sağlayacağıma, SafranboluBelediye yönetimi ve çalışanlarının işe alımve terfi sürelerini liyakat ilkesi doğrultusundasağlayacağıma..." denmişti. Ancak Köse,ant içtikten hemen sonra kardeşini özelkalem müdürü yaptı.SABAH'a konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, "Belediyede göreve başlarken belediye meclis üyeleriyle birlikte yemin etmişlerdi. Yeminlerini hatırlattım. Kardeşiyle ilgili tek bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Bu iki yüzlülüğü Safranbolu halkının vicdanına sunuyorum. Yeminine sadık kalmayan bir belediye başkanın sözüne nasıl güvenecek bu halk" dedi.Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da belediye şirketi Elmas'ın iki yöneticisini görevden aldı, başına da kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi. Elmas, ilçede ekmek fırınının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.