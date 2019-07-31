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Ant içti kardeşini atadı

SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019
Ant içti kardeşini atadı
Yerel seçimlerin ardından CHP'nin yönetimine geçen belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Tasarruf bahanesiyle binlerce çalışanı kapının önüne koyan CHP'li yönetimler boşalan kadroları aile üyeleri ve yakınlarıyla doldurdu. CHP'li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürü olarak atadı. Karar ilçede tepkilere yol açtı. Oysa Başkan Köse ve meclis üyeleri, yerel seçimden 17 gün sonra ortak bir yemin metnine imza atmıştı. Metinde özetle "Ben Safranbolu halkının iradesi ile belediye başkanı olarak; birinci derece akrabalarımı da mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağıma, Safranbolu Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi sürelerini liyakat ilkesi doğrultusunda sağlayacağıma..." denmişti. Ancak Köse, ant içtikten hemen sonra kardeşini özel kalem müdürü yaptı.

'YEMİNİ HATIRLATTIM, CEVAP VERMEDİ'
SABAH'a konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, "Belediyede göreve başlarken belediye meclis üyeleriyle birlikte yemin etmişlerdi. Yeminlerini hatırlattım. Kardeşiyle ilgili tek bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Bu iki yüzlülüğü Safranbolu halkının vicdanına sunuyorum. Yeminine sadık kalmayan bir belediye başkanın sözüne nasıl güvenecek bu halk" dedi.

BİR KARDEŞ SKANDALI DA İBRADI'DA
Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da belediye şirketi Elmas'ın iki yöneticisini görevden aldı, başına da kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi. Elmas, ilçede ekmek fırınının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.

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