Ant içti kardeşini atadı

Yerel
seçimlerin
ardından
CHP'nin yönetimine
geçen
belediyelerde skandalların
ardı arkası
kesilmiyor. Tasarruf
bahanesiyle binlerce çalışanı
kapının önüne koyan
CHP'li yönetimler boşalan
kadroları aile üyeleri ve yakınlarıyla
doldurdu.
CHP'li Safranbolu Belediye
Başkanı Elif Köse, kardeşi Zafer
Köse'yi özel kalem müdürü olarak
atadı. Karar ilçede tepkilere yol açtı. Oysa
Başkan Köse ve meclis üyeleri, yerel seçimden
17 gün sonra ortak bir yemin metnine
imza atmıştı. Metinde özetle "Ben
Safranbolu halkının iradesi ile belediye başkanı
olarak; birinci derece akrabalarımı da
mal varlığı bildirimlerimin yıllık olarak
ilan edilmesini sağlayacağıma, Safranbolu
Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım
ve terfi sürelerini liyakat ilkesi doğrultusunda
sağlayacağıma..." denmişti. Ancak Köse,
ant içtikten hemen sonra kardeşini özel
kalem müdürü yaptı.
'YEMİNİ HATIRLATTIM, CEVAP VERMEDİ'
SABAH'a konuşan AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı, "Belediyede göreve başlarken belediye meclis üyeleriyle birlikte yemin etmişlerdi. Yeminlerini hatırlattım. Kardeşiyle ilgili tek bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Bu iki yüzlülüğü Safranbolu halkının vicdanına sunuyorum. Yeminine sadık kalmayan bir belediye başkanın sözüne nasıl güvenecek bu halk" dedi.
BİR KARDEŞ SKANDALI DA İBRADI'DA
Antalya'nın İbradı İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Serkan Küçükkuru da belediye şirketi Elmas'ın iki yöneticisini görevden aldı, başına da kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi. Elmas, ilçede ekmek fırınının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.