Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası

'nün "mahrem imamına" hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet mahrem imamlarından , "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, örgütün kriptolu haberleşme programı kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Hükümle birlikte Oğuz'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2019 17:40 Güncelleme Tarihi: 31.7.2019 17:44
FETÖ'nün mahrem imamına hapis cezası

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Oğuz ile avukatı katıldı.

Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için Oğuz'a söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Oğuz, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.

Hain FETÖ’cünün telefonunda ortaya çıktı! Bakın internette neleri aramış...

Oğuz, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Suçsuz olduğunu belirten Oğuz, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Mehmet Tevfik Gerçek, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre, sanık Oğuz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Hükümle birlikte Oğuz'un tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün "mahrem imamına" hapis cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN