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Engin Ardıç yazdı: İsim değiştirince sınıf atlayacağını zanneden solcular!

Engin Ardıç bugünkü yazısında , ve gibi isimlerin ad veya soyadlarını değiştirmelerini analiz etti. İşte Ardıç'ın yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 2.8.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 09:26
Engin Ardıç yazdı: İsim değiştirince sınıf atlayacağını zanneden solcular!

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz: Kendisi, İlhan Ümit Kaftancıoğlu'nun gelinidir.
Yetmişli yılların terörüne kurban giden merhum İlhan Ümit Kaftancıoğlu'nun asıl adı Garip Tatar'dı.
Ne kadar güzel bir "sol yazar" ismi... Emekçi halkın dibi...

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Hayır, adını değiştirmişti. Burjuva kokan, hatta aristokrat kokan bir isim uydurmuştu kendine.
Hani "Ulyanov'un adını Lenin, Çugaşvili'nin Stalin, Radomısliyski'nin Zinoviev, Rosenfeld'in Kamenev yapması gibi" diyeceğim ama o kadar ileri gitmeyelim.
Onlar yasa dışı Bolşevikler'di, kendilerini Çar'ın polisinden gizlemeleri gerekiyordu ve bunlar da "kod adları" olmuştu. İktidara gelince bir daha asıl isimlerine dönmediler, bu şekilde tanınmışlardı.
Onun için isterseniz "Karabulut'un Kılıçdaroğlu, Müdafa'nın İmamoğlu olması gibi" diyelim. (Yok, kendileri değil babaları değiştirmiş.)

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Engin Ardıç yazdı: İsim değiştirince sınıf atlayacağını zanneden solcular!
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