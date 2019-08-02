Vatanın bekasını düşünen bu karara imza atmazdı

Anayasa Mahkemesi'nin sözde barış bildirisine imza atan akademisyenleri koruma altına alan skandal kararına tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte kararla yürekleri bir kez daha yaralanan şehit yakınlarının tepkileri;







Diyarbakır Sur'da şehit düşen Adıyamanlı Piyade Uzman Çavuş Selçuk Dost'un babası Mehmet Dost: Yiğidim büyük dedesi gibi bu vatan için şehit oldu. AYM'nin skandal kararını öğrendiğimde oğlumun cenazesi gözümün önüne geldi. Şehitlere dua okuyup "Siz rahat uyuyun bu vatanı hiç kimse bölemez" dedim. Bu vatan ne bildiriyle ne de böyle mahkeme kararlarıyla bölünür. Çünkü Türkiye'nin harcında şehit dedelerimizin kanı var. Bu Devletin temel harcı şehit kanlarıyla karılmıştır. Dedemiz Gaziantep'in kurtuluşunda şehit oldu. Yiğidim de büyük dedesi gibi bu vatan için şehit oldu. Devlete sadakatsizlik, teröre sempati ifade edilen konuşmalar bu ülkede ne zaman ifade hürriyeti oldu.Bu bildiriyi hazırlayanların o gün ülkemizin içinde bulunduğu şartları görmezden geldiği gibi onları suçsuz gören AYM de şehitlerimizi görmezden gelmiştir. O bildiriye imza atanları suçsuz bulan AYM, şehitlerimizin ruhlarını incitmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde terör bu şekilde meşrulaştırılamaz. Vatanın bekasını düşünen biri bu kararın altına imza atmaz.







Son 20 yılda 8 şehit veren Konya Doğanhisar'a bağlı Deştiğin köyünden şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Dursun Taştiken'in babası Ahmet Taştiken: Oğlum şehit olduktan 18 gün sonra hamile eşi doğum yaptı. Dursun Ziraat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen, asker olmak için astsubay okulu sınavlarına girdi. 'Ancak şehit olursam bu mesleği bırakırım' diyordu. Oğlum vatan için şehit düştü. AYM'nin verdiği karar bizi yaraladı. Teröre destek verenler ne zamandır haklı bulunuyor. Biz kararın düzeltilmesini istiyoruz, böyle bir kararı da kabul etmiyoruz.







Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit düşen Deştiğin köyünden er Metin Akalın'ın babası ve 2015'te Mardin'de şehit düşen Ahmet Akalın'ın amcası Mehmet Akalın: Anayasa Mahkemesi'nin kararı kabul edilemez. Teröre destek verenlerin nasıl böyle bir hakkı olabilir, böyle kara rolmaz.







'AYDIN' KİMLİĞİNİN ARKASINA SAKLANMASINLAR

Deştiğin mahalle muhtarı Ethem Meşe- Deştiğin Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Adnan Kara: Binlerce şehit veriyoruz ve vermeye de hazırız. Kimse aydınlık kimliği arkasına saklanmasın. Bu bildiriye imza atmak vatan hainliğidir, böyle aydınlık olmaz. AYM'nin kararını kınıyoruz.







SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Diyarbakır Sur'da PKK'lı keskin nişancı tarafından şehit edilen Uzman Çavuş Uğur Şahin'in babası Mehmet Şahin: Kararı şiddetle kınıyorum. Şehitlerin kemikleri sızlıyor. Sözün bittiği yer gibi bir şey. Bunu düzeltmek devlet büyüklerimize düşüyor. Bizim elimizden gelen bir şey değil. Onlar bu kararı almışlarsa devlet büyüklerimiz de bunu düzeltmek zorunda, düzeltmelerini bekliyoruz.







ŞEHİT ÇOCUKLARIMIZI HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRDÜLER

edilen uzman çavuş Hasan Kahraman'ın babası Beytullah Kahraman: AYM'nin kararı ile bizim şehit çocuklarımız haksız duruma düşürüldü.Benim oğlum görevdeyken 'Baba biz burada 7 düvel ile savaşıyoruz' diyordu. Oğlumuz vatan, bayrak ve ezan için şehit oldu Bu akademisyenler evladını Doğu ve Günaydoğu'ya gönderdiler mi?







HUZURUMUZU BOZDULAR

Diyarbakır Sur'da şehit düşen jandarma kıdemli Üstçavuş Nusret Atmaca'nın babası Osman Atmaca: Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar, devletimizin, milletimizin huzurunu bozaN bir karardır. Karar bizi çok üzmüştür, düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa mahkemesi devletin operasyonuna katliam olarak karar vermiştir ama bizim evlatlarımız vatanı milleti için orada arkadaşlarıyla birlikte şehit olmuştur.

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