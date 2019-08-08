Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Denizli'deki depremle ilgili açıklama: Tüm kurumlarımız teyakkuzda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Vali Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Denizli'deki depremle ilgili açıklama

TÜM KURUMLARIMIZ TEYAKKUZA GEÇMİŞ DURUMDA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Denizli'deki depreme ilişkin açıklama da geldi. Oktay, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Depreme ilişkin hasar tespit çalışmasıyla vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için çalışmalar başlatıldı ve tüm hızıyla devam etmekte. Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiş durumda." dedi.