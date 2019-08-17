Akşener'i sarsacak açıklama! Adem Taşkaya istifa etti, İYİ Parti'nin 'kirli ağını' bir bir anlattı

İYİ Parti'nin eski Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, partide üst görevlerde bulunan birçok kişinin ABD Kongresi tarafından fonlanan "Denge ve Denetleme Ağı" (DDA) adlı kuruluşla bağlantılı olduğunu söyledi.

Taşkaya'nın verdiği bilgiye göre bu kişiler arasında, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu ve partinin kurucularından Selda Tandoğan Demirel öne çıkıyor. DDA, turuncu devrimlerin finansörü National Endowment for Democracy'nin (NED) desteklediği bir organizasyon. Bu kuruluşların CIA ile de bağlantılı olduğu öne sürülüyor.

ABD BAŞKANININ EMRİYLE KURULDU



Yeni Şafak'ta yer alan habere göre: ABD'nin büyük paralar aktararak kurduğu NED'in çatısı altında kurulan Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) mali desteği doğrudan ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Kongresi'nden alıyor. Bu kuruluşun Türkiye ayağı DDA ile İYİ Partili isimlerin bağlantılı olduğunu belirten Taşkaya, "ABD Kongresi tarafından fonlanan organizasyon NED'in alt kuruluşu olan Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ABD dışındaki ülkelerde sözde demokrasi projesi maskesiyle hareket ediyor" diye konuştu. NED, 1983'te 40'ıncı ABD Başkanı Ronald Reagan'ın talimatıyla kuruldu. Taşkaya, "Ayrılıkçı, azınlıkçı gruplara müdahale eden bir örgüt İYİ Parti'ye çöreklendi" dedi. Reagan kuruluşun misyonunu, "Dünya'daki demokrasi hareketlerine yardım etmek ve desteklemek" şeklinde açıklamıştı.



Adem Taşkaya

SOROS'UN YENİ TEMSİLCİSİ Mİ?



Gezi İddianamesi ile Soros'la bağlantıları ortaya çıkartılarak deşifre edilen TESEV ve Açık Toplum Enstitüsü gibi vakıfların yerini DDA'nın aldığını söyleyen Taşkaya, "DDA gibi oluşumlar çeşitli STK'ları örgütleyerek Türkiye'de siyasete müdahale etmek istiyor" dedi. İYİ Parti temsilcilerinin de bu misyon doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Taşkaya, "Bu kirli ilişki ağı bugün İYİ Parti ve yönetim kadrolarında karşımıza çıkıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlarından tutun da partinin karar alma kademelerindeki kilit isimlerin yolu DDA ile kesişiyor" şeklinde konuştu.

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MİLYONLARCA LİRA FON AKTARILDI

Yeni anayasa çağrısında bulunan DDA, kuruluş aşamasında başta AB Komisyonu olmak üzere İngiltere, Almanya ve birçok diğer Avrupa ülkesinden 'proje yardımı' adı altında her yıl milyonlarca lira destek aldı. Sadece kurulduğu 2014'ten 2015'in sonuna kadar AB Komisyonu Sivil Düşün Programı 1.703.119, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupayı Birleştirme Programı 619.209, Hollanda Kraliyeti MATRA Programı 207.390, Kanada Büyükelçiliği 74.500, Alman Marshall Vakfı Karadeniz İşbirliği Fonu 140.287, İstanbul Politikalar Merkezi 122.000, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu 151.500, National Democratic Institute 217.878 TL fon sağladı. İlerleyen yıllarda aktarılan paranın giderek arttığı DDA'ya günümüze kadar yaklaşık 10 milyon lira aktarıldı. Ayrıca DDA resmi sitesinde, "2014 başından 2016 sonuna kadar DDA'nın sekreterya hizmeti, ayni destek olarak National Democratic Institute (NDI) tarafından sağlanmıştır" ifadeleriyle ABD'li NDI tarafından fonlandığını da itiraf etti.