Aklımızla alay mı ediyorsun?

BUGÜN NELER OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Nevşehir'deki il başkanları toplantısında yaptığı konuşma herkesi hayrete düşürdü. Türkiye'nin dış politikasını eleştirmek isteyen Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz, Mısır ve Suriye konusunda söyledikleri ile şaşırttı.Türkiye'nin donanma gücünün yanı sıra 4 sondaj ve araştırma gemisiyle "Ben de varım" dediği Doğu Akdeniz için Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada... Hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye! Niye yok? Başarılı dış politika güdüyorlar sözde. Niye yok? Hangi gerekçeyle yok Türkiye orada?" Aynı Kılıçdaroğlu, 2013'te Mısır'da kanlı darbeyle yönetime el koyan Sisi yönetimine de karanfiller dağıttı. 3 bin 500 sivili katleden, 10 binden fazlasını yaralayan cuntacı Sisi yönetimi için "Mısır'la niye kavga ediyorsun? Mısır'la bizim tarihi bağlarımız var. Mısır'la inanç bağlarımız var. Mısır'la barışılması lazım. Mısır'la hiçbir sorunumuz yoktu. Niye kavga ettik Mısır'la" diye sordu. Kılıçdaroğlu, darbeyi ve cuntayı görmezden gelerek, Sisi'ye de karanfiller dağıttı. CHP lideri, Suriye'de şu ana kadar yüzbinlerce sivilin katili olan Esad rejimiyle ilgili olarak da "Senin ne işin var Suriye'de? 'Sorunu çöz' diyoruz 'Suriye'nin toprak bütünlüğü' diyor" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sosyal medyadan da büyük tepki geldi. CHP liderinin Doğu Akdeniz söylemi gerçekle uyuşmuyor. Zira Türkiye donanması ve sondaj gemileriyle bölgede bulunuyor. Nisan 2017'de Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalara başlayan Türkiye; Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemisini bölgeye gönderdi. Türkiye, Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin vermemek için yüzlerce geminin katıldığı ve cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan'ı da icra etti.CHP liderinin açıklamalarına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan da tepki geldi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Sayın Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'de bizim ve KKTC'nin haklarını koruyan Fatih, Yavuz ve Barbaros'u Yunan gemisi sanıyor herhalde. Dördüncü gemimiz Oruç Reis yolda. Milli davamız Kıbrıs konusunda bile yeterince bilgilendirilmeyen Sayın Genel Başkan'a bu konuda bilgi vermeye hazırız."AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun en temel bilgilerden yoksun bir açıklama yaptığını ifade etti. Çelik, paylaşımında "Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur. Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır" ifadelerine yer verdi. Çelik, "Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır" dedi.ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi: "Yavuz, Karpaz-1 kuyusunda bir aydır; Fatih, Finike-1 kuyusunda 4 aydır sondajlarına, Barbaros Hayreddin Paşa gemimiz de 2 yıldır sismik çalışmalara Doğu Akdeniz'de devam ediyor. Doğu Akdeniz tüm Türkiye'nin meselesidir. Dün buradaydık, bugün de buradayız, yarın da burada olacağız." ANKARA