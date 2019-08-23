‘Nasıl bir gurursun sen bana canımın yarısı’

BUGÜN NELER OLDU

Babasını yıllar önce kaybeden Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin (27) içinde Erzurum Narmanlı Camiinde tören düzenlendi. Bir yıl önce tayin olduğu ağabeyinin birliğinde birlikte görev yapan Güntekin'in cenazesini ise bir yıl önce tayin olduğu birliğinde birlikte görev yaptığı uzman çavuş ağabeyi Berat Erdi Güntekin getirdi.Acılı ağabeyi tabutun başında "Beraber çalıştık, beraber döndük. Böyle mi olacaktı?O benim oğlumdu, kardeşimdi.Her şeyimdi. Herkes gider vatan kalır.Ağlamayın" diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Babasının cenazesine kadın subayların kucağında gelen 3 yaşındaki Mira Esila Güntekin ise törene katılanları gözyaşlarına boğdu. Binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehidin ağabeyi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Şehidin naaşı, Dumlu Mahallesinde toprağa verildi.Şehit Güntekin'in Zeytin Dalı Harekâtı'nda da görev yapmıştı.Güntekin harekata katıldıktan bir hafta sonra üzerine, "Kızım ve karım Miram ve Ezgime Afrin Zeytin Dalı'ndan selam" yazdığı, teröristlere karşı kullanılan obüs topu mermisinin fotoğrafını gönderdi.Bu fotoğrafa evlilik fotoğrafını da ekleyen eşi Ezgi Gültekin ise üzerine "Nasıl bir gurursun sen bana canım yarısı, şimdiden seni çok özledim" diye yazarak sosyal medya da paylaşmıştı.ŞehıtlerdenAyhan Yanık (26) için Adıyaman'daki Yeni Mezarlık Camisi'nde düzenlenen ve yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı törende, şehidin henüz 3 aylık eşi Beyhan Yanık, Türk bayrağına sarılı tabutu eşinin üniformasıyla karşıladı. Kadın subayların eşlik ettiği Beyhan Yanık, "Seninle gurur duyuyorum. Bir sevdanı, beni bıraktın ama en büyük sevdan olan şehitliğine kavuştun yiğidim. Şehidim. Gururum. 'Üzerimizde gölgesi eksik olmasın' dediğin bayrağın altındasın şimdi" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyleri Burhan Yanık (32) ve Gökhan Yanık ( 29) ise tabutun başında ağıt yakan kadınlara, "Bugün ağlamak yasak. Burada gözyaşı döküp te hainleri sevindirmeyeceğiz. Dik durduk, dik duracağız. Bu vatan bölünmez, bu millet yıkılmaz" dedi. Şehidin annesi Yıldız Yanık'ın ise telefonla konuştuğu oğluna, "Kurban bayramında izne gel" dediği ancak Ayhan Yanık'ın, "Şimdi gelemem. Aylardır çocuğunu görmeyen, annesi hasta olan arkadaşlarım var. İzin sıramı onlara verdim. Biz bayramı hainlerin kökü kuruyunca yapacağız" dediği öğrenildi. Şehit Yanık, törenin ardından aynı mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.UzmanÇavuş Mehmet Uçar'da memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı. Baba evinde helallik alındıktan sonra Antakya Mezarlık Kompleksi'ne getirilen şehidin tabutunu kardeşleri ve silah arkadaşları taşıdı. Türk bayrağına sarılı tabutu öpen anne Fatma Uçar, "Oğlum sana söz verdiğim için ağlamıyorum. Sen dağların aslanıydın. Dağlara çakalları avlamaya gittin, çakallara nasıl yenildin. Hepsi birden geldi değil mi oğlum? Tek tek gelselerdi senle başa çıkamazlardı. Seni vuran eller kırılsın" diyerek gözyaşı döktü. Anne Uçar Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı namazda da en önde saf tutarak cenaze namazını kıldı. Uçar, Antakya Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Vali Rahmi Doğan, ve milletvekilleri katıldı.