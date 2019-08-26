Başkan Erdoğan Malazgirt'te konuşuyor

Sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Malazgirt zaferinin 948. yıldönümü vesilesiyle Sultan Alparslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanlarımızı hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

MALAZGİRT OVASINDA O PLANLARI ÇÖKERTİYORSUNUZ

Malazgirt zaferini böylesine bir coşkuyla kutluyorsak 10 binler bugün Malazgirt ovasındaysa aksi projesi olanlar çökmüş demektir.

Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. Bu sadece toprakların, coğrafyanın fethi değildir. Asıl fetih gönüllerin, zihinlerin fethidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Malazgirt Ovası'nda o planları çökertiyorsunuz"

MÜSLÜMANLAR ZULÜM ALTINDA

Bugün pek çok yerde müslümanlar zulüm altında. Arakan'dan Keşmir'e, Filistin'den Avrupa'ya kadar Müslümanlara yönelik saldırılara devam ediyor. Daha dün yakın bir tarihte Balkanlar'dan Karabağ'a uzanan zulümleri unutmadık. Tahrip ve tahrikle milyonlarca insanın nasıl birbirine kırdırıldığını unutmadık.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİYİZ" DEYİP SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYORLAR

Türkiye'ye saldırı olacak, güneyden taciz ateşleri olacak "Türkiye'nin orada ne işi var?" diyeceksin. Atatürk'ün partisiyiz deyip Misak*ı Milli'yi bilmeyeceksin. Olur mu böyl e şey?

SEN TÜKENMİŞSİN

"Doğu Akdeniz'de yokuz" diyor. Ya Fatih, Yavuz gemilerimiz orada. Bayraklarımız dalgalanıyor. Bunları öğrenecek. Lafla olmaz öyle Atatürk partisi. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. Milletimiz Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızı biliyor ve bunun hesabını soracak.

Makamlar geçicidir. Kalıcı olan eserler, fedakarlıklar ve geride bırakılan izlerdir.

"SU AKAR TÜRK YAPAR"

İşte barajlarımız. Artvin Yusufeli. Hizmetlerimiz. Eskiden bizim için Su akar Türk bakar diyorlardı. Şimdi ne diyoruz? "Su akar Türk yapar"

KARARLILIĞIMIZI KİMSE SORGULAMASIN

Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum."