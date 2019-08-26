Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarından renkli görüntüler!

Erdoğan, Allah'ın yardımı, milletin duası ve dirayetiyle tüm bu badireleri geride bırakarak, bugünlere geldiklerini dile getirdi.
Bu mücadeleyi sınırların ötesine taşıdıklarına işaret eden Erdoğan, "İnşallah, Irak'tan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den diğer bölgelere kadar uzanan bu mücadeleyi zaferle taçlandıracağız." dedi.
"Anadolu bizim için büyük davamızın kıtasıdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bizim davamız da hep inşa davası olmuştur. Bin yıldır kan ve terle yoğurarak vatan kıldığımız bu topraklar, inşallah yeniden dirilişimize, yeniden yükselişimize, medeniyetimizin ihyasına, büyük ve güçlü Türkiye davasının inşasına şahitlik edecektir. Malazgirt'te her yıl tekrarladığımız buluşma işte bu büyük vizyonu kafamıza ve kalbimize daha büyük bir inançla nakşetmemize vesile olmayı sürdürecektir."