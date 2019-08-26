Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamalarından renkli görüntüler!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü vesilesiyle Sultan Alpaslan'ı ve ordusundaki tüm kahramanları rahmetle yad ettiğini belirten Erdoğan, bin yıldır bu toprakların vatan olması için gözlerini kırpmadan canını veren gazilere, şehitlere de Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, Anadolu'nun en doğusunda Malazgirt'te açtıkları bu coğrafyanın kapılarını, 3-4 yıl sonra en batıda İznik'te yeni bir devlet kurarak, ebediyen mühürlediklerini anlatarak, "İznik'in hemen dibindeki Söğüt'te diktiğimiz Osmanlı'nın çınarının dallarını, Batı'da Adriyatik kıyılarından Viyana önlerine, Akdeniz'de Cebelitarık Boğazı'na, güneyde Afrika'nın içlerine kadar uzattık." ifadesini kullandı.