S-400 füze sisteminde ikinci nakil başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemeler yaptı. Bu çerçevede 3. Ordu Komutanlığını da ziyaret eden Bakan Akar ve komutanlar, faaliyetlere ilişkin brifing alarak birlik komutanlarına talimatlar verdi.Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini kaydeden Bakan Akar, "Ülkemizin ve asil milletimizin hakkını ve hukukunu, egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı ilgilendiren konular üzerindeki faaliyetlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Bunun şakası yok. Gün bugün, an bu an. Cumhurbaşkanımızın direktifleri açık ve net. Dolayısıyla çalışmalarımızı ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla bugüne kadar sürdürdük, bundan sonra da artan bir şiddet ve tempoda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.Akar, "Fırat'ın doğusunda ABD askerleri ile temas içindeyiz. Akçakale'de harekat merkezi kuruldu. Burada bir Türk bir ABD'li general ile Türk ve Amerikan personeli beraber çalışarak Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek, orada bir güvenli bölge, barış koridoru oluşturmak için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. ABD'liler tarafından teröristlere ait tahkimatın bir kısmının tahrip edildiğine ve bir kısım teröristin bölgeden çekildiğine dair teyide muhtaç bilgi aldık. Bunların teyidi ve devamı için de çalışmalarımız devam ediyor. ABD'lilerle mutabık kaldığımız konularda herhangi bir şekilde ilerleme olmaz, planladığımız konuları gerçekleştirmek mümkün olmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, TSK'nın B planı da C planı da var. Bizim tercihimiz ABD'lilerle mutabık kalınan konuların gerçekleştirilmesi yönündedir" dedi.Akar, Türkiye'nin hava sahasına yönelik tehditlere karşı Rusya'dan temin edilen S-400 hava savunma ve füze sisteminin tedarikiyle ilgili, "12 Temmuz'da S-400 tedarik çalışmaları başladı. Bu çerçevede yapılan çalışmalar devam ediyor. Birinci batarya geldi. İkinci bataryanın temini için de yarından yani 27 Ağustos'tan (bugünden) itibaren intikaller, taşıma faaliyetleri başlayacak. Amacımız ülkemizin ve milletimizin dışarıdan gelecek hava ve füze tehdidine karşı korunması ve kollanmasıdır" ifadelerini kullandı.