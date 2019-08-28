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Başkan Erdoğan'dan için taziye mesajı!

Başkan , 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar için taziye mesajı paylaştı.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 14:47
Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı!

Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler, İstanbul'da hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanan gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğan: "Şule Yüksel Şenler'in vefatını üzüntü içinde öğrendim, mekanı cennet olsun"

VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

Son dakika haberi: Şule Yüksel Şenler vefat etti!

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Başkan Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı!
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