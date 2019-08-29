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'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

'ta, terör örgütü 'dan kaçan 2 kadın terörist, 'nde, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 19:34
PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı 5'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Namazdağı Üs Bölgesi'ne, öğle saatlerinde, Güllüce Dağı eteklerinden yaklaşan 2 kadına, güvenlik güçlerince 'Teslim ol' çağrısı yapıldı.

Çağrı üzerine teslim olan kadınların, kayıp olarak aranan, terör örgütünden kaçan M.O. ve S.T. oldukları belirlendi.

Silahsız ve teçhizatsız olan kadın teröristler, gözaltına alınarak, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kıran-2 Operasyonu’nda hedef net: Ara, bul, yok et

Teröristlerin, ilk ifadelerinde, 'Kıran-2' operasyonu kapsamında uygulanan yoğun ve etkili faaliyetler sonucu teslim olduklarını söyledikleri belirtildi.

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PKK'dan kaçan 2 kadın terörist teslim oldu
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