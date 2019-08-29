RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den CHP'li RTÜK üyesine tokat gibi cevap!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Emine Bulut cinayetinden sonra dizi filmlerinin toplum üzerindeki etkileri tekrar gündeme gelmişken dün yapılan son RTÜK toplantısında FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisine kadına şiddet ve istismar nedeniyle ceza verildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin

Ancak, RTÜK'e muhalefet kontenjanından seçilen Üst Kurul Üyesi Faruk Bildirici, attığı tweet ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hedef aldı.

Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK' te hiç bir dosya RTÜK Başkanı'nın çekmecesinde beklemez. https://t.co/apvxBZZh4u — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) August 29, 2019

"KENDİSİNİ CİDDİYETE VE ASIL İŞİ OLAN KURUM ÜYELİĞİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM"

RTÜK Başkanı Şahin de attığı cevabi tweet de "Biz, RTÜK olarak bu yeni seçilen üyemize artık serbest meslek mensubu değil, Kamu Kurumu üyesi olduğunu anlatamadık. Kendisini ciddiyete ve asıl işi olan kurum üyeliği yapmaya ve varsa insafa davet ediyorum. RTÜK'te hiç bir dosya RTÜK Başkanı'nın çekmecesinde beklemez." yazdı.

Faruk Bildirici

Bildirici tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlığı döneminde kadına karşı şiddet, çocuk istismarı, dezavantajlı grupların korunması ile hayvanlara eziyet konularında hayata geçirdiği önemli çalışmalarla bilinen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in suçlanması şaşırttı.