Son dakika: FETÖ'nün sözde Malezya imamı yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Malezya sorumlusu Arif Komiş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün sözde Malezya imamı Arif Komiş yakalandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'yle mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, üst düzey bir FETÖ mensubunu daha yurt dışında yakaladı.

FETÖ'nün Malezya sorumlusu Arif Komiş, düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak MİT tarafından bugün Malezya'dan Türkiye'ye getirildi.

Komiş'in geçmiş dönemlerde farklı ülkelerde FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunduğu öğrenildi.

Arif Komiş hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama ve yakalama kararı bulunuyordu.

FETÖ'DE BÜYÜK PANİK YARATTI

FETÖ'nün Malezya imamı Arif Komiş'in Kuala Lumpur'da yakalanması FETÖ örgütünün sosyal medya tetikçilerinde büyük panik yarattı. Sabaha karşı Malezya polisi tarafından gözaltına alınan FETÖ imamının Türkiye'ye gönderilmemesi için örgüt üyeleri tarafından büyük bir kampanya başlatıldı. FETÖ örgütünün bu kara propagandası sonuç vermedi ve FETÖ'nün önemli ismi Arif Komiş Türkiye'ye getirildi. Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, örgütün yurtdışı organizasyonunda büyük korku yarattı.