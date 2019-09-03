Bolu'da nasıl kazandıysak İstanbul'da da kazanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla SMS ile işten çıkartıldıklarını öğrenen işçiler dün de Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önündeydi.

Mağdur işçilere destek olmak için İBB'de örgütlü HİZMET-İŞ, MEDYA-İŞ, OLEYİS, ÖZ GIDA İŞ, ÖZ ORMAN-İŞ ve ÖZ GÜVEN-SEN işçi ve yöneticileri de eyleme katıldı. Hak-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'la birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da işçilerin eylem yaptığı alana girdi. İşçilerin sloganları arasında açıklamada bulunan Arslan, özetle şunları söyledi:

31 Mart yerel seçimlerinden sonra henüz daha mazbatalarını dahi almadan HAK-İŞ'e karşı bir operasyon, bir saldırı düzenleyen bazı CHP'li ve HDP'li belediyelere ne yazık ki İBB de dahil olmuştur. Bolu'da HAKİŞ'e bağlı sendikalarımızın başlattığı 127 gün süren eylem işçilerin işe dönmesiyle başarıyla sonuçlandırılmıştır. Bolu'da Ankara'ya yürüyeceğimizi söylerken bize inanmayanlar, bizimle alay edenler, bizi küçümseyenler mahcup olmuştur. 200 kilometrelik yolu bizzat yürüyerek, bize yaşatılan zulümler, sürgünler ve sendika değiştirme baskılarıyla boğuşuyoruz. İşini kaybeden arkadaşlarımızın işine dönüşünü sağlayana kadar mücadele edeceğiz.

İBB'de 1310 kişi işten atıldı! İşten atılan işçilerin İBB önündeki eylemi devam ediyor...

İSPARK başta olmak üzere 29 Ağustos'ta İSTGÜVEN, İSPER, BOĞAZİÇİ, İSFAL, İSTAÇ, Medya AŞ, BELTUR olmak üzere tam 18 şirketten bin 310 arkadaşımız işten çıkarılmıştır. Kışa girerken, okullar açılıyorken arkadaşlarımızın işlerinin elinden alınmasını kabul edemiyoruz. İşlerine iade edilmelerini talep ediyoruz.

Sayın Kılıçtardoğlu'nun seçim öncesinde verdiği sözleri sağır sultan bile duydu. Hiç birinde durmadığı gibi son derecede pişkin şekilde başka şeyler söylüyor. Önümüze hukuki engel getirilirse "Bu arkadaşlarımız şundan dolayı çıkarıldılar" diyorlarsa onu da değerlendiririz. Ancak 'seçim öncesi işe alındı' gibi hukuki olmayan asla dayanak teşkil etmeyen yaklaşımı kabul etmiyoruz. Bolu'da kazandık, İstanbul'da da kazanacağız.





İşçiler, düdük çalarak "İstanbul işçisi yalnız değildir", "İşçiyiz haklıyız, kazanacağız", "İşçi-sendika omuz omuza", "Hepimiz işçiyiz ATM'ci değiliz", "İşçiler burada namus sözü nerede?" sloganları attı. Ayrıca "Emeğe uzanan eller kırılsın", "İstanbul işçisi yalnız değildir" yazılı dövizler taşındı.