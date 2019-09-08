Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı!

Son dakika! Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları için tebrik mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler #FileninSultanları" ifadelerini kullandı.
CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2019
Teşekkürler #FileninSultanları pic.twitter.com/sFWiRLlA71
ÇAVUŞOĞLU "FİLENİN SULTANLARI"NI KUTLADI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhteşem bir mücadeleyle Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan gönüllerin şampiyonu Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz" mesajını yayınladı.