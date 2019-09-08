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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı!

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası finalinde son Dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan'a kaybeden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Giriş Tarihi: 8.9.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 23:08
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı!

Son dakika! Başkan Erdoğan, Filenin Sultanları için tebrik mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Teşekkürler #FileninSultanları" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU "FİLENİN SULTANLARI"NI KUTLADI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Muhteşem bir mücadeleyle Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan gönüllerin şampiyonu Filenin Sultanları ile gurur duyuyoruz" mesajını yayınladı.

Filenin Sultanları Avrupa finalinde Sırbistan'a mağlup olarak 2. oldu

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'na tebrik mesajı!
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