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önünde eylem yapan aile sayısı 14’e yükseldi

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 14'e yükseldi. Kızı 'nın 5 yıl önce teröristler tarafından kaçırıldığını belirten acılı anne da oturma eylemine katıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 14:01
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 14’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin sayısı 6'ncı gününde 14'e yükseldi.

14 YAŞINDA GÖTÜRDÜLER! OKULA DİYE GİTTİ GELMEDİ

Eyleme yeni katılan Hüsniye Kaya, 2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını dile getirdi. Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi.

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KIZIMI SURİYE'YE GÖTÜRMÜŞLER

Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye'de. Kızımı istiyorum, gelsin annesiyim arkasındayım. Kızım neredeyse gelsin, onlar Ermeni ve Hristiyan'dır. Biz Türkiye vatandaşıyız, evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlara gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz. Aileleri televizyondan gördüm ve buraya geldim" dedi.

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