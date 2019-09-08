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Yayın yönetmeni mahrem imam çıktı

’nün yayın organı ’nda genel yayın yönetmeni olan ’ın, örgütün yapılanmasında mahrem imam olduğu ortaya çıktı

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2019
Yayın yönetmeni mahrem imam çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalarda yeni bir gelişme yaşandı. Örgütün kapatılan yayın organlarından Samanyolu Televizyonu'nda bir dönem çalışan ve Genel Yayın Yönetmenliği görevinde de bulunan Osman Çalık'ın İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasında mahrem imam olarak görev aldığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Temmuz ayında sahte sürücü belgesi ile gözaltına alınan Çalık hakkında yürütülen soruşturma sonucu iddianame düzenlendi.

KOD ADI 'VEHBİ'
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Çalık'ın iki farklı ID üzerinden örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock programı kullanıcısı olduğu belirtildi. Şüphelinin örgüt içerisinde 'Vehbi' kod ismini kullandığı, bu kod ismi ile ByLock üzerinden görüşmeler sağladığı kaydedildi. Ayrıca şüphelinin örgüt mensuplarınca sıklıkla kullanılan 'Coco' ve 'Kakao' programlarını da kullandığı ortaya çıktı. Süleyman A.'nın verdiği ifadelere göre, Osman Çalık'ın 'Vehbi' kod adı ile İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması içerisinde 'müdür yardımcısı' sıfatıyla askeri mahrem imam pozisyonunda faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
İddianamede, bir başka itirafçının 2014 sonu ile 2016 yılı Haziran ayına kadar İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Komutanlığı yapılanmasından kendisiyle birlikte sorumlu olduğunu bildiği kişiler arasında Osman Çalık'ın da bulunduğu itirafı da yer aldı. İddianamede, Çalık'ın örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde 'öğretmen' ve 'müdür yardımcılığı' görevlerinde bulunduğu kaydedildi.

ASKERİ BİLGİLERİ ARŞİVLEMİŞ
İddianamede, Ekrem A. isimli bir şahsın da şüpheli ile ilgili, "Deniz Kuvvetleri'ndeki her şahsın bilgisinin bilgisayarında mevcut olduğuna şahit oldum. Ayrıca bu şahsın askerlerin bilgilerini arşivleyerek Bilgi-Belge Mesulü olarak faaliyet gösterdiğini düşünüyorum" dediği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin örgütün askeri mahrem yapılanması kapsamında yer aldığı ve örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Çalık ise ifadesinde, şirket hatlarının faydalandığı indirimlerden yararlanmak için şirket yetkililerine yetki verdiğini, örgütün kullandığı programları bu kişilerin telefonuna yüklemiş olabileceğini ileri sürdü. Şüpheli Osman Çalık hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçları kapsamında hapis cezası talep edildi. Tutuklu yargılanan şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Yayın yönetmeni mahrem imam çıktı
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