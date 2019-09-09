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'den toplantısında araştırma komisyonu önerisi

Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. , İmamoğlu'nun "israf" şovuyla Yenikapı'da sergilediği araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi sundu. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 9.9.2019 17:44
AK Parti'den İBB toplantısında araştırma komisyonu önerisi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, AK Parti grubunca gündeme getirilen iki araştırma komisyonu kurulması önerisinin oy birliğiyle kabul edilmesine karar verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen meclis toplantısında, ihtiyaç fazlası olduğu iddiasıyla Yenikapı'da sergilenen "hizmet araçları" ile işlerine son verilen işçilerin durumu uzun süre tartışıldı.

Bunun üzerine AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun imzasıyla belediye ihtisas komisyonları bünyesinde soruşturma komisyonu kurulması teklif edildi.

AK Parti'den İBB toplantısında araştırma komisyonu önerisi

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, gündemi fazlaca meşgul eden hizmet araçlarının durumu ve işlerine son verilen işçiler hususunda önerileri olduğunu söyledi.

"Gelin bu konuda araştırma komisyonu kuralım. Gerekli çalışmalar burada yapılsın." diyen Gökkuş, şöyle konuştu:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde bulunan ve Yenikapı Miting Alanı'nda sergilenen araçlarla ilgili olarak İBB'nin ihtisas komisyonlarından Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonlarını üç aylık bir süre görevlendirerek, bu süre sonunda yapılan araştırmaya istinaden bizleri bilgilendirirler. Yine mesaj yoluyla işlerine son verilen işçilerle ilgili de Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonun üç aylık süreyle görevlendirilmesini ve süre sonunda yapılan araştırmanın sonunda meclisi bilgilendirmesi hususundaki önergelerimizin ilgili komisyonlara havalesini arz ederiz."

AK Parti'liler ayrıca Binali Yıldırım'ın seçim vaadi olan "Gençlere 10 GB'lik internet hizmetinin de ücretsiz" olması konusunda öneride bulundu.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önergelerin gündeme alınmasını oylamaya sundu. Yapılan oylamada önergeler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlarda da kabul edilmesi halinde hem ihtiyaç fazlası olduğu ileri sürülen "hizmet araçlarının" hem de iş akitleri feshedilen işçilerin durumu kurulacak araştırma komisyonlarında ele alınacak.

Bu komisyonların üç aylık çalışma süresi boyunca hazırladıkları raporlar meclis gündemine getirilerek İBB üyelerine bu konuda bilgi verilecek.

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AK Parti'den İBB toplantısında araştırma komisyonu önerisi
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