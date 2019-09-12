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ne zaman açıklanacak? yapacak mı?

Pek çok banka faiz oranlarında daha önce indirime gittiklerini açıklamışlardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250-275 baz puanlık bir indirim bekliyor. Konut, ihtiyaç veya araç kredisi çekmek için bekleyen vatandaşlar gözlerini bugün Merkez Bankası’nın yapacağı toplantıya çevirmiş bulunmaktalar. Yılın belli dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Daha önce beş kez gerçekleştirilen toplantıların altıncısına gelinmiş bulunmakta. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bu toplantıyı yakından takip ederken çıkacak sonucu merak ediyorlar. Peki, yapacak mı? ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların yanıtları…

Giriş Tarihi: 12.9.2019 09:51
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısının altıncısını bugün gerçekleştirecek. Önceki toplantı da hatırlanacağı üzere 425 baz puanlık bir indirime gidilmişti. Ekonomistler bugün toplantıdan çıkacak sonucun ise 250-275 baz puanlık bir düşüşle 17-17.25' indirileceğini tahmin ediyorlar. Özellikle kredi almak isteyen vatandaşların sonuçlarını merakla beklediği toplantı da yapacak mı? ne zaman açıklanacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Bugün yapılacak olan PPK toplantısından çıkacak sonuç ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları ve anlık gelişmeleri sizler için hazırladık…

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?
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