Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) PPK toplantısının altıncısını bugün gerçekleştirecek. Önceki toplantı da hatırlanacağı üzere 425 baz puanlık bir indirime gidilmişti. Ekonomistler bugün toplantıdan çıkacak sonucun ise 250-275 baz puanlık bir düşüşle 17-17.25' indirileceğini tahmin ediyorlar. Özellikle kredi almak isteyen vatandaşların sonuçlarını merakla beklediği toplantı da Merkez Bankası faiz indirimi yapacak mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Bugün yapılacak olan PPK toplantısından çıkacak sonuç ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi almak isteyen vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili tüm detayları ve anlık gelişmeleri sizler için hazırladık…