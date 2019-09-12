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Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak: kuru bugün ne kadar, kaç TL? Dolar ve canlı alış satış fiyatları 12 Eylül

Merkez Bankası'nın kritik öneme sahip faiz kararı öncesinde kurunda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Zira, Merkez Bankası PPK'nın faiz kararı öncesinde yatırım ve alım satım başta olmak üzere çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden vatandaşlar, canlı dolar kuru bilgisine erişmek istiyor. Bu doğrultuda da, günün ilk saatlerinden itibaren 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Merkez Bankası faiz kararı detayı ile güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 12 Eylül 2019 Perşembe günü canlı alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 12.9.2019 11:11
Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Dolar ve euro canlı alış satış fiyatları 12 Eylül

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde fiyatlarına ilişkin son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistler, bugün Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine kesin gözü ile bakarken yatırımın yanı sıra alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar da güncel döviz fiyatları bilgisine erişmek istiyor. Bu bağlamda da, ' bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası (MB), bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmişti ve döviz fiyatları üzerinde olumlu değişikik yaşanmıştı. Peki, dolar şu an ne kadar ve kaç TL?

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık ve son dakika euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Dolar ve euro canlı alış satış fiyatları 12 Eylül
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