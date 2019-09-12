Merkez Bankası faiz kararı açıklayacak: Dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL? Dolar ve euro canlı alış satış fiyatları 12 Eylül

Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı öncesinde döviz fiyatlarına ilişkin son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistler, bugün Merkez Bankası'nın politika faizini indirmesine kesin gözü ile bakarken yatırımın yanı sıra alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar da güncel döviz fiyatları bilgisine erişmek istiyor. Bu bağlamda da, 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası (MB), bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 425 baz puanlık indirimle yüzde 24'ten yüzde 19.75'e çekmişti ve döviz fiyatları üzerinde olumlu değişikik yaşanmıştı. Peki, dolar şu an ne kadar ve kaç TL?

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