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Faiz kararı sonrası bugün ne kadar, kaç TL oldu? 13 Eylül ve dolar alış, satış fiyatı (Güncel )

Merkez Bankası'nın kritik öneme sahip faiz kararı dün açıklanırken kurunda da son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Zira, Merkez Bankası PPK'nın faiz düşürme kararı sonrasın yatırım ve alım satım başta olmak üzere çeşitli amaçlarla güncel fiyatlarını takip eden vatandaşlar, canlı dolar kuru bilgisine erişmek istiyor. Bu doğrultuda da, günün ilk saatlerinden itibaren 'Dolar bugün ne kadar?' sorusu arama motorları üzerinde yanıtı en çok sorgulananlar arasında dikkat çekiyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, Merkez Bankası faiz kararı detayı ile güncel ve canlı dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık döviz fiyatları takibini gerçekleştirebilirsiniz. İşte, 13 Eylül 2019 Cuma günü canlı alış satış rakamları...

Giriş Tarihi: 13.9.2019 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 09:00
Faiz kararı sonrası dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 13 Eylül Euro ve dolar alış, satış fiyatı (Güncel döviz)

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararı sonrasında fiyatlarına ilişkin son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistlerin beklediği gibi Merkez Bankası politika faizini indirirken yatırımın yanı sıra alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar da güncel döviz fiyatları bilgisine erişmek istiyor. Bu bağlamda da, ' bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti ve döviz fiyatları üzerinde aşağı yönlü değişiklik yaşandı. Peki, dolar şu an ne kadar ve kaç TL?

CANLI DOLAR VE EURO KURU BUGÜN NE KADAR? 13 EYLÜL 2019 CUMA

Sizler için hazırladığımız haberimizden, canlı ve güncel rakamlar ile dolar kuru bilgisine ulaşabilir; anlık ve son dakika euro ve dolar alış satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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Faiz kararı sonrası dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 13 Eylül Euro ve dolar alış, satış fiyatı (Güncel döviz)
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