Faiz kararı sonrası dolar bugün ne kadar, kaç TL oldu? 13 Eylül Euro ve dolar alış, satış fiyatı (Güncel döviz)

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararı sonrasında döviz fiyatlarına ilişkin son dakika hareketliliği yaşanıyor. Analistlerin beklediği gibi Merkez Bankası politika faizini indirirken yatırımın yanı sıra alım satım yapmayı düşünen vatandaşlar da güncel döviz fiyatları bilgisine erişmek istiyor. Bu bağlamda da, 'Dolar bugün ne kadar, kaç TL?' sorusunun yanıtı en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer ediniyor. Bilindiği üzere, Merkez Bankası (MB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti ve döviz fiyatları üzerinde aşağı yönlü değişiklik yaşandı. Peki, dolar şu an ne kadar ve kaç TL?

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