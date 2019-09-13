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45 ilde büyük operasyonu

2012 Kaymakamlık sınavı sorularının mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 09:58
45 ilde büyük FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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45 ilde büyük FETÖ operasyonu
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