Piknik bahanesiyle yavrumu kaçırdılar

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl binası önünde başlattıkları oturma eylemi devam ederken, oturma eylemine baba Ömer Tokay'ın da katılmasıyla eylem yapan aile sayısı 25'e yükseldi. Oğlu Mehmet'in 8 yıl önce henüz 14 yaşındayken piknik yapma bahanesiyle dağa çıkarıldığını söyleyen gözü yaşlı baba, "Oğlumu piknik adı altında önce Şırnak'a götürmüşler, buradan da HDP il binasına götürüyorlar. Buraya gelen kuryeler aracılığıyla da dağa götürmüşler" dedi. Çocukları dağa kaçırılan ailelerin 5 yıl önce de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde başlattığı oturma eylemine de katıldığını belirten baba Tokay, "Yavrumu çok özledik. Annesi ve ninesi ona hasret. Yeter artık bu acı, bu ızdırap nereye kadar. Pis ellerini çeksinler çocuklarımızın üzerinden" dedi.