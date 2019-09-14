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’ye tepkisi: Böyle mi güzel olacak?

BARIŞ SÖZAL
BARIŞ SÖZAL FURKAN KARA SABAH Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından halk ekmeğe yapılan zamma vatandaşlar tepkili. Bazı halk ekmek büfeleri vatandaşların tepkisi üzerine büfenin girişine "Bütün ürünlere zam gelmiştir. Lütfen görevli ile tartışmayın" yazısı astı. İstanbul Fatih'te, Halk Ekmek'te bazı ürünlerin zamlandığını duyan vatandaş, "Böyle mi her şey güzel olacak. Zam yaparak mı?" diye sordu. "Yakında ekmeğe de zam gelir" diyen işçi Hayri Tanış, "Seçimden önce her şey güzel olacak denildi. Halk Ekmek, halkın ekmeği, neden zam yapıyorsun?" dedi.
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İBB’ye zam tepkisi: Böyle mi güzel olacak?
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