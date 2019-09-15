Barlas yazdı: Bolton ve Davutoğlu'nun kaderleri benzeşiyor

Siyaset farklı ülkelerde ve hatta farklı kıtalarda yapılsa bile, birbirlerine benzemeyen siyasetçiler bazen ortak davranışlar sergilerler.

Böyle durumlara takıldığınız zaman gülmek mi ağlamak mı daha doğru olur, bilemezsiniz.





Bolton ve Davutoğlu

Örneğin geçen hafta Amerika'da görevinden azledilen ya da istifa eden, Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton manşetlerdeydi.

Bizde de televizyon tartışma programlarına katılan herkes eski Başbakanve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden ihraç edilmemek için alelacele istifa etmesini konuşuyordu.



İstifa mı azil mi?

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