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Barlas yazdı: Bolton ve Davutoğlu'nun kaderleri benzeşiyor

bugünkü yazısında ABD'de siyasetin sıcak gündemi olan ve eski Başbakan ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Barlas "Özdeş sayılabilecek konumlarda" dediği iki isimle ilgili bakın hangi tespitlerini aktardı... İşte yazısından öne çıkanlar;

Giriş Tarihi: 15.9.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 15:24
Barlas yazdı: Bolton ve Davutoğlu'nun kaderleri benzeşiyor

Siyaset farklı ülkelerde ve hatta farklı kıtalarda yapılsa bile, birbirlerine benzemeyen siyasetçiler bazen ortak davranışlar sergilerler.
Böyle durumlara takıldığınız zaman gülmek mi ağlamak mı daha doğru olur, bilemezsiniz.

site:sabah.com.tr mehmet barlas ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bolton ve Davutoğlu
Örneğin geçen hafta Amerika'da görevinden azledilen ya da istifa eden, Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik danışmanı John Bolton manşetlerdeydi.
Bizde de televizyon tartışma programlarına katılan herkes eski Başbakanve eski AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden ihraç edilmemek için alelacele istifa etmesini konuşuyordu.

İstifa mı azil mi?

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Barlas yazdı: Bolton ve Davutoğlu'nun kaderleri benzeşiyor
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