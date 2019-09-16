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binası önünde 'Evlat Nöbeti' büyüyor! Aile sayısı 35'e yükseldi

'daki İl Binası önünde devam eden "evlat nöbeti"ne destek her geçen gün artıyor. Eyleme bugün katılan ile birlikte nöbet tutan aile sayısı 35 olurken, Sunar evladının fotoğrafını göstererek "Susmayacağız, evlatlarımızı istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 12:38
HDP binası önünde 'Evlat Nöbeti' büyüyor! Aile sayısı 35'e yükseldi

Hacire Ana'nın mücadelesinin ardından evlatlarının dağa gitmesine aracı olan HDP'nin önünde eyleme başlayan ailelerin sayısı her geçen gün artıyor. Çocuklarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, eylemin 14'üncü gününde 35'e yükseldi.

"SUSMAYACAĞIZ"
HDP'nin önünde diğer ailelere katılan Vahide Sunar isimli anne, evladının peşinde olduğunu söyleyerek "Susmayacağız. Evlatlarımızı istiyoruz" diye haykırdı..

14 gündür çocuklarını beklediğini söyleyen Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey ise sayıların artığını desteklerin çoğaldığını kaydetti. Özbey, "Bugün 14'ünücü günümüz oldu, hala haber alamadık bekliyoruz. Çocuğumuzu istiyoruz biz çocuğumuzun peşindeyiz başka bir şey peşinde değiliz. Çocuğumuzu alıp buradan gitmeyi düşünüyoruz. Devlet büyüklerimizden bir haber bekliyoruz, bir an önce çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katılanların sayılar artıyor destekler çoğalıyor. Çocuğumdan haber almayalı 5 yıl oldu, dile kolay 5 yıl. Yüreğimiz ve ciğerimiz yandı" dedi.

Sanatçılardan 'Evlat Nöbeti'ne destek!

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HDP binası önünde 'Evlat Nöbeti' büyüyor! Aile sayısı 35'e yükseldi
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