Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad 'yi 'terör örgütü' ilan etti

Başkan Erdoğan, Putin ve Ruhani 'da, on saati aşan süresiyle bugüne kadar ki en uzun zirvede ’yi konuşurken, dün ’da da ilginç gelişmeler oldu gün boyunca… Suriye Esad, Ankara'ya, liderlere mesaj göndermek ister gibi tam da zirve sürerken bir açıklama yaptı. , ve 'den, "bölücü terör örgütleri" diye bahsetti. Hatta bu tanımla sınırlı kalmadı, o örgütleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de şikâyet etti. Dahası aynı Esad, yine Ankara’ya ve 3 lidere mesaj göndermek amacıyla olsa gerek, ülkesinde bugüne dek işlenen tüm suçlar için genel af ilan ettiğini de duyurdu. Esad, bu hamleleriyle ’nin son 7 yıldır söylediklerine gelmiş oluyor..

Giriş Tarihi: 17.9.2019 23:33 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 23:46
Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti

Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvesi esnasında kritik gelişme! Esad PYD'yi 'terör örgütü' ilan etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN